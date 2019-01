Dyrevernere vil at retten sier nei til mer jakt i ulvesonen

– Man vet jo ikke hvor mange ulver som befinner seg der, så vi vil fortsatt kreve at jakten stopper, i tilfelle det skulle dukke opp spor av andre ulver i reviret, sier organisasjonens leder Siri Martinsen.

NOAH har klaget på Klima- og miljødepartementets vedtak fra desember, som for første gang tillater jakt på ulv innenfor ulvesonen, nærmere bestemt Slettås-flokken i Trysil. I påvente av at saken kommer opp, har organisasjonen bedt Oslo byfogdembete om en midlertidig forføyning. Denne skal behandles som planlagt torsdag klokka 9, opplyser Martinsen.

Jakten på ulvene i Slettås-flokken startet første nyttårsdag, og i løpet av kort tid var to ulver skutt. Jaktlaget tror det bare var to ulver i reviret og at et antatt tredje dyr har beveget seg ut av området.

– Hvis det dukker opp et nytt dyr som sannsynligvis tilhører denne flokken, vil jakten gjenopptas, sa talsperson Ole Martin Norderhaug til VG tirsdag.