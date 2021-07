Dyreste strøm på elleve år i Sør-Norge

Strømprisene i Sør-Norge har holdt seg uvanlig høye i 2020. Prisene i juli ligger an til å bli årets høyeste, skriver E24 og viser til tall fra strømbørsen Nord Pool.

– Det vil være en rekordhøy julipris i Sør-Norge, det er det ingen tvil om, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til avisa.

Så langt i juli ligger snittprisen for strøm på 60 øre kilowattimen i Kristiansand. Det er over det normale prisnivået på sommeren. En strømkunde i Sør-Norge med et forbruk på 600 kilowattimer i juli vil måtte ut med rundt 348 kroner for strømmen utenom nettleie og avgifter.

En må tilbake til vinteren 2010 for å finne enkeltmåneder med høyere strømpris enn i juli 2021, ifølge historiske tallserier fra Nord Pool.

En av årsakene til den høye strømprisen i Sør-Norge er at prisen på CO2-kvoter i Europa har økt til rekordhøye nivåer. Det bidrar til å gjøre fossil strøm dyrere, og gir høyere strømpriser i Europa.

– Europa bytter ut gammel kullkraft med fornybar energi, men har fortsatt ikke nok fornybar energi til å dekke behovet. Kull- og gasskraft blir dyrere fordi CO2-prisen har blitt veldig høy, sier Lilleholt.

