Dyrepark slutter med ulver etter vedtak om å redusere ulvebestanden

Dyreparken Nordens ark i Bohuslän ved Skagerrak i Sverige har avlivet sine to siste ulver.

Ifølge Tidningarnas Telegrambyrå (TT) avvikler dyrehagen sitt bevaringsprogram for ulv på grunn av riksdagsvedtaket om at den svenske ulvebestanden skal reduseres kraftig.

– Den samlede vurderingen ved Nordens ark er at ulv her ikke bidrar til å skape en gunstig vernestatus for de svenske ulvene. Det vil være mer kostnadseffektivt å bruke ressursene til informasjon og opplæring om ulv. Men vi er beredt til å revurdere beslutningen vår – dersom det dukker opp nye eksterne faktorer, sier Ewa Wikberg, zoologisk direktør ved Nordens ark, til Jaktjournalen.

Tidligere har også de svenske dyreparkene Skansen i Stockholm og Kolmårdens djurpark øst for Norrköping sluttet med ulver.

Nationen har tidligere skrevet at fylkesstyret i de fem mest ulvetette fylkene i Sverige har vedtatt at det skal felles 75 ulver i Gävleborg, Dalarna, Örebro, Västmanland og Värmland under vinterens jakt.

Vurderingen for vedtaket er at den svenske ulvestammen ikke lenger er truet, ifølge TT.