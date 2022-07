Dyrebeskyttelsen får daglige henvendelser fra folk som vil bli kvitt koronakjæledyr

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, sier til NRK at folk ringer de og vil bli kvitt dyrene sine.

– Folk ringer og tror vi kan ta imot dyr de har gått lei, sier Roaldset.

Flere av lokalavdelingene til dyrevernsbeskyttelsen melder om sprengt kapasitet. Roaldset sier at man ikke kan kvitte seg med dyrene sine fordi det er sommerferie.

– Da må man avlyse ferien eller planlegge med venner at man kan passe hverandres dyr, forteller Roaldset.

Dyrebeskyttelsen har fått rapporter om at enkelte dumper dyr ute.

En av de som tar imot koronakjæledyr, er Jon Karlsen i Årum i Fredrikstad, som har over 1.000 fugler og andre smådyr i sin hjemmesnekrede fuglepark. Bare i løpet av de to siste ukene har Karlsen fått inn over 100 dyr og fugler.

