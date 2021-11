Dyr strøm og rentehopp legger en demper på optimismen

Forventningsbarometeret for 4. kvartal viser en avdempet optimisme. Målingen, som undersøker norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi, er gjennomført før fremleggelsen av Støre-regjeringens budsjett.

– Ved forrige måling så vi en rekordhøy tro på landets økonomi fremover. Nå har denne sunket noe, og vi ser at folk ikke lenger har like stor tro på egen økonomi neste år. Det kan ha sammenheng med både renteøkning, høye strømpriser og usikkerhet rundt hvordan endringene i statsbudsjettet vil slå inn for husholdningene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding.

Han peker på at folk flest har sett landet klare seg bedre enn fryktet gjennom pandemien.

Annonse

– Støttetiltakene har hatt ønsket effekt og de fleste som har vært i jobb har klart seg godt gjennom krisen, og veldig mange har også en betydelig større sparesaldo nå enn før pandemien, sier Kreutzer.

Svarene tyder på at folk vil vente med den store kjøpefesten og i stedet bruke eventuelle sparepenger på oppussing, reiser og større investeringer.

De mest pessimistiske er de over 60 år. Forventningsnivået blant de borgerlige har sunket, mens det har økt blant de rødgrønne eldste, viser Forventningsbarometeret, som er et samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS.

(©NTB)