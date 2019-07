De siste dagene har temperaturen steget til over 30 grader flere steder i landet. Og mens vi mennesker forsøker å kjøle oss ned med bading, is og vifter, er det også viktig å tenke på dyrene.

– Dyr kan ikke si ifra selv når de blir for varme. Vi mennesker kan ha på oss mindre klær, søke avkjøling og føle på hvordan man har det. Derfor er det eiers ansvar å beskytte dyrene mot særlig ekstrem varme, sier Torill Moseng, veterinær og leder i Den norske veterinærforeningen.

Hun trekker fram tre viktige hovedpoenger når det gjelder dyr i varmen: tilgang til nok vann, beskyttelse mot varmen i form av skygge og avkjøling og redusere aktiviteten på varme dager.

– Aldri ha dyr i lukket bil når det er varmt selv om det er overskyet. Vær også forsiktig med at asfalt kan bli kokvarmt og skade potene eller sørge for brann- og sviskader, sier hun.

Ulike hunderaser tåler varmen ulikt

Kjetil Vataker Johansen i Norsk Kennel Klub sier det er varierende hva de ulike hunderasene takler i varmne.

– Husk å ta med vann hvis hunden skal gå lengre turer og man ikke har tilgang underveis. Pass alltid på at hunden har mulighet til å legge seg i skyggen, men husk at selv i skyggen kan det bli varmt, så prøv helst å finne et sted som er luftig, sier han.

Skal du ut på langtur med hunden så bør dette gjøres på morgenen eller sent på kvelden sier Johansen. I tillegg gjelder det å huske på at også hunder kan bli solbrente.

– Hunder med lite pels/upigmentert hud er særlig utsatt. Unngå direkte sollys for å redusere risikoen for at hunden blir brent, og bruk solkrem om nødvendig. Hvis man har mulighet kan man også la hunden ta et avkjølende bad. Dette er en effektiv måte å avkjøle hunden på.

Burdyr og beitedyr

Men selv om det er spesielt hunden som trenger å passes på i varmen, er det også andre dyr du må tenke på, sier Torill Moseng i Veterinærforeningen.

– Husk også burdyrene, som for eksempel kanin, hamster også videre. Det er viktig at de blir beskyttet mot særlig direkte solvarme. Dyr på beite skal ha beskyttelse mot vær og varme og ha nok tilgang til vann.

Dyrene som er på fjellbeite kan også være på jakt etter et sted å kjøle seg ned, og Vegtrafikksentralen vest skrev i går på Twitter at de har fått meldinger om dyr i tunneller.

"Mange dyr søker ly for sol og varme på fjellovergangene i Sør-Norge. Dyrene går på fjellbeite, så de er ikke inngjerdet. Det nytter lite å jage dem ut, for de går bare inn igjen," skrev de på Twitter.

Temperaturene synker

Allerede tirsdag ser det ut til at det kan bli kaldere vær. Ifølge langtidsvarselet til Meterologisk instiutt vil temperaturene holde seg rundt 20 grader fra midten av neste uke.

Ettersom det er sommerferie en stund til, er det et viktig tips til.

– Sjekk hvor nærmeste veterinær på vakt finnes i sommerukene. Sommeren er en kjempefin tid for to- og firebeinte å være sammen, også i varmen, dersom man tar forholdsregler, sier Moseng.