Vegard Nils Smenes og Anne Margrethe Solheim Stormo fortsetter som henholdsvis styreleder og nestleder i Geno, opplyser avlsorganisasjonen i en pressemelding.

Dette ble klart på Genos årsmøte på Scandic Hamar denne uken.

43 av 46 stemmeberettigede var til stede under valget, og duoen ble enstemmig gjenvalgt. Årsmøtet gikk også inn for resten av valgkomiteens innstilling.

Oddvar Mikkelsen ble valgt som styremedlem for midt, Ole Magnar Undheim for sørvest og Gunn Randi Finstad før øst. I tillegg til å være nestleder er Solheim Stormo styremeldem for nord.

Geno er et samvirkeforetak eid av 8.700 norske storfebønder. Organisasjonens hovedoppgaver er avlsarbeid og utvikling av Norsk Rødt Fe-populasjonen samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet.