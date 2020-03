Du får ikke koronavirus av papiravisen

– Risikoen for å bli smittet av papiravisen er helt minimal. Du skal ikke bekymre deg for at avisen er smittebærer, sier kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kielland i Schibsted Distribusjon til ABC Nyheter.

Schibsted Distribusjon distribuerer også Nationen.

Det er svært lite sannsynlig at eventuelle virus på pakker forårsaker sykdom, ifølge helsemyndighetene (FHI).

Hygienegrepene er gjort for å sikre at avisbudene ikke blir syke, og at avisene dermed fremdeles blir levert ut til hundretusenvis av nordmenn.

– De pakkes i plast på trykkeriet, og er i plast under transport. Ingen tar i avisen før avisbudet, og de bruker hansker, forsikrer Kielland.

Annonse

Plasthansker og tett dialog

Direktør for opplag og marked Ole-Martin Brinchmann Finstad i Tun Media sier at alle ansatte i Amedia Trykk – der Nationen trykkes – benytter plasthansker og at det vaskes grundig mellom de ulike skiftene på trykkeriet.

– Alle Amedia sine bud går med plasthansker og andre budselskaper blir oppfordret til det samme. Ingen har tatt på Nationen uten hansker før den havner i postkassa di, sier Finstad.

Han sier at alle samarbeider godt for å sikre papiravisene som blir levert i postkassene rundt i landet.

– Vi er i tett og god dialog med både trykkeriene og distribusjonsselskapene for å unngå smittespredning. Det vurderes løpende ytterligere tiltak og våre samarbeidspartnere gjør nå en strålende jobb for å sikre at våre lesere fortsatt kan få avisen levert hjem.