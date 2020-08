Du får ikke bøssebærere på døra i år

WWF vil i 2020 vil få inntektene fra TV-aksjonen. Pengene skal gå til kampen mot plastforsøpling i Asia. Men på grunn av koronapandemien vil det blir en litt annerledes aksjon i år.

Til vanlig får du besøk av personer med bøsser hvor det står TV-aksjonen. I år vil derimot innsamlingsaksjonen foregå digitalt.

Leder for TV-aksjonen, Vibecke Østby, er optimistisk med tanke på inntektene fra aksjonen, selv om det nå ikke blir bøsser.

– Dette har vært et år der mye må løses på andre måter enn vi er vant til, og en digital bøsseaksjon med digitale bøssebærere byr på mange spennende muligheter som vi ser fram til å teste ut. I løpet av det siste halvåret har vi gjennomført en digital snuoperasjon her i landet og vi ligger langt framme i verdenssammenheng på digitale løsninger, sier hun til Nationen.

Hun forteller at det blant annet er lagt opp til digitale løsninger i samarbeid med Vipps og Spleis.

– Og det mangler ikke på kreative løsninger lokalt. Nå ser vi fram til å jobbe sammen for at den digitale TV-aksjonen skal smale lokal stolthet, samhold og vennskapelig konkurranse kommuner imellom. Kanskje mer enn noensinne kan TV-aksjonen bidra til å samle hele landet i en tid da mange føler seg isolert og avskåret fra fellesskapet.

Håper på normal innsamling i 2021

Leder for TV-aksjonen, Vibecke Østby, understreker at det gode møtet i døra, som bøssetradisjonen representerer, gjenopptas så snart situasjonen tillater det. Forhåpentligvis blir det allerede neste år.

– Dette er et annerledes-år, og vi trenger alle gode krefter lokalt og nasjonalt for at vi også i år kan gjennomføre en fantastisk aksjon, selv uten å gå fysisk med bøsse. Jeg er utrolig stolt av alle frivillige, ildsjeler, samarbeidspartnere i næringslivet og i organisasjonslivet som står sammen med oss og legger til rette for gode løsninger også digitalt. Uten dem hadde det ikke vært noen TV-aksjon, sier Østby.

Hun forteller at TV-aksjonen vil jobbe for å minne folk om aksjonen 18. oktober.

– Vi kommer til å være synlige og minne om TV-aksjonen både i sosiale medier, i tradisjonelle medier og ikke minst i lokalmiljøet. Både sendingen på NRK på aksjonsdagen den 18. oktober og P3-aksjonen, som sender 100 timer fram til kvelden aksjonsdagen, skal gå som normalt, men selvfølgelig i henhold til gjeldende smittevernregler, sier hun, og legger til:

– Vi trenger alle gode krefter lokalt for at vi også i år kan gjennomføre en fantastisk aksjon, selv uten å gå fysisk med bøsse og er utrolig stolt av alle frivillige, ildsjeler, ordførere, kommune- og fylkesansatte, samarbeidspartnere i næringslivet og i organisasjonslivet som står sammen med oss og legger til rette for gode løsninger også digitalt. Uten dem hadde det ikke vært noen TV-aksjon.

Boikott

Flere har varslet at de vil både boikotte TV-aksjonen, og i hvert fall ikke stille som bøssebærer. Mange reagerer nemlig på at det er WWF som får inntektene. Nationen skrev i fjor om flere bønder og jegere som vil boikotte aksjonen, da WWF kjemper for rovdyrene i norsk natur.

I ettertid har også flere kommuner kastet seg på.

Daværende WWF-leder Bård Vegar Solhjell sa den gang at det er vanlig at ikke alle vil gi til TV-aksjonen.

– Selv om noen er uenige med oss når det kommer til rovdyrspørsmålet så håper vi likevel at så mange som mulig engasjerer seg i plast-saken og blir med på å løse et av vår tids største miljøproblem gjennom den største nasjonale dugnaden vi har.

Erik Skarrud, spesialrådgiver i innsamlingsrådet i NRK, sa i juni til NRK at de regner med å tape rundt 1,5 millioner som følge av at kommuner dropper støtten til aksjonen.

– Jeg er i grunnen mer bekymret for at Norges største økonomiske knekk siden andre verdenskrig vil påvirke innsamlingsresultatet enn det boikottaksjonen ser ut til å gjøre, sa han den gang til NRK.