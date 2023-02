Like etter 04.30 natt til mandag ber Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om hjelp fra politiet til også å fjerne aktivistene som oppholder seg utenfor bygget.

– Det var demonstrantenes varslede opptrapping av aksjonen med blokade av flere bygg i regjeringskvartalet som gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet. En slik blokade ville hindret ansatte i flere departementer å gå på jobb, skriver DSS i en pressemelding.

13 aktivister inne i bygningen

Blokkerte rømningsveier ville også være til hinder for evakuering i en nødsituasjon.

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat har Natur og Ungdom planlagt en større demonstrasjon der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet.

– Etter en samlet vurdering mener DSS derfor at opptrappingen medfører en sikkerhetsmessig risiko som ikke kan håndteres uten at det er til hinder for departementenes funksjon.

Det var ifølge politiet 13 aktivister inne i bygningen natt til mandag. De har vært i bygget siden torsdag.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Annonse

Kjørt til politihus med blålys

I tretiden ble aktivistene kjørt til politihuset hvor de ble registrert. Politiet opplyser at aksjonistene er kjørt til politihuset på Grønland hvor de vil bli dimittert etter avhør.

Aksjonistene fikk et pålegg om å forlate bygget innen 02.25, og ble båret ut av politiet da de ikke fulgte pålegget.

– Det var et sjokk for oss alle, men vi skal bruke stemmen vi har til å rope høyt om menneskerettighetsbruddet, hele veien til glattcella, sier aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

Ifølge Natur og Ungdom var Isaksen blant de første som ble arrestert kl. 02.30.

Greta Thunberg støttet aktivistene

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er til stede utenfor bygget.

– Det er absurd, og at de kastes ut om natten sier litt om at man forsøker å dempe dette, sier Greta Thunberg til NTB.

Thunberg bekrefter at hun fortsatt skal være med på den planlagte aksjonen i morgen.