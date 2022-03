Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) merker at folk har blitt mer bevisste på å skaffe seg et beredskapslager som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Basert på interessen for våre artikler om egenberedskap på sikkerhverdag.no virker det sånn. Siden torsdag i forrige uke har vi hatt en økning på over 700 prosent i antall sidevisninger sammenlignet med det som er normalt, sier DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther til Nationen.

Les også: Slik kan du sikre egenberedskapen på mat

Økt interesse for egenberedskap under pandemien

På sikkerhverdag.no finner du DSBs egenberedskapsråd – altså forslag til hva du bør tenke gjennom for å være forberedt på å klare deg i eget hjem i minst tre døgn.

Rådene inneholder konkrete eksempler på hva man bør tenke på når det gjelder varme, mat, drikke, legemidler og førstehjelp, hygiene og informasjon.

– Selv om rådene våre er uforandret siden vi lanserte de i 2018, er det naturlig at så dramatiske hendelser gjør at folk blir mer bevisst på dette. Vi så også en stor økning i interessen rundt egenberedskap under koronapandemiens første fase i mars 2020, påpeker hun.

– Er folk flinke nok til å passe på egenberedskap?

– Det er litt variasjoner i befolkningen. Generelt viser våre befolkningsundersøkelser at de som har levd litt lenger generelt virker bedre forberedt enn unge voksne. I tillegg ser vi at de som bor på mindre plasser oppgir at de er mer bevisst på egenberedskap enn de som bor i større byer, sier Sørbøe Aarsæther.

– I kjølvannet av Egenberedskapsuka i fjor høst svarte 74 prosent i en representativ befolkningsundersøkelse at de kjente til DSBs egenberedskapsråd. Det er vi fornøyd med, legger hun til.

Få har lagret drikkevann

I samme undersøkelse oppga 26 prosent at de har lagret drikkevann i flasker eller beholdere, opplyser DSB-direktøren.

– Det er et tall vi ønsker å forbedre. Samtidig er det også veldig forståelig at ikke flere har lagret drikkevann. De fleste nordmenn har jo ikke opplevd at strømmen eller vannet forsvinner over lengre perioder. Personlig erfaring med kriser er en faktor som påvirker hvor godt forberedt vi er, forteller Sørbøe Aarsæther.

I tillegg til å ha relevante beredskapsartikler i sine hjem og fritidsboliger, handler egenberedskap også om å kunne bruke utstyret, kjenne nærmiljøet sitt og vite hvilke nettverk hvor man kan få hjelp eller selv bidra.

Annonse

– Både kommunen, ulike organisasjoner, venner, familie eller naboer er eksempler på slike nettverk, påpeker hun.

– Har dere noen spesifikke tips og råd til nordmenn nå?

– Det kan være greit å minne om at all informasjon ikke nødvendigvis er like troverdig. Spesielt på sosiale medier bør man være vakt. Medietilsynet har noen gode råd: «Stopp. Tenk. Sjekk.» Disse rådene, som går på hvordan du kan avsløre falske nyheter, finner du også på sikkerhverdag.no, oppfordrer Sørbøe Aarsæther.

Les også: Elisabeth Sørbøe Aarsæther er ny direktør i DSB

Dette bør du ha tilgjengelig i hjemmet ditt

DSB har laget et liste over hva du bør ha i hjemmet ditt. Lageret skal i utgangspunktet rekke til tre dager, da man regner med at ting enten vil være i orden i løpet av denne tiden, eller at myndighetene har fått sendt ut hjelp.

Vann: Skulle noe skje med vannforsyningene, er det viktig at du har vann i huset. Ifølge DSB bør du regne med minst tre liter vann per person per dag. Altså ni liter vann lagret per person du har i husholdningen. Vannet skal brukes til drikke og matlaging, så litt ekstra vann i tillegg til vasking av for eksempel hender kan være lurt. I tillegg til vann kan det være lurt å ha noe annen drikke på lur, som juice, brus eller saft.

Mat: Tilgang på mat er helt nødvendig i en krisesituasjon, men kan også bidra til å holde humøret opp. Du skal ha mat nok til at alle i huset kan holde seg mette i tre dager. DSB foreslår å ha to pakker knekkebrød per person, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat, tre bokser med pålegg og frukt, nøtter, kjeks eller sjokolade. Skulle noe skje, og strømmen for eksempel forsvinner, bør du først få spist det som finnes i kjøleskap og fryser.

Oppvarming, lys, radio og nødlader: Forsvinner strømmen om sommeren er det kanskje ikke noe stort problem, men skjer det med 10 minusgrader ute, kan det bli kritisk. Du bør derfor ha tilgang på oppvarming enten i form av ved, gass eller parafin. I tillegg bør du ha tilgang på et kokeapparat på gass eller en grill som du kan tilberede mat på.

Uten strøm vil det også bli stummende mørkt, og stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe bør du derfor ha tilgjengelig. Husk også lagre ekstra batterier, en powerbank til å lade telefonen og mobillader til bilen.

Du må også ha fyrstikker eller lighter, varme klær, pledd og sovepose, og en DAB-radio. Husk å skaff deg en radio med batterier. Myndighetene vil formidle informasjon via radio, og det er derfor viktig at du har dette tilgjengelig. Informasjonen vil komme via NRK P1. DSB anbefaler også at du har ekstra drivstoff til bilen. Uten strøm vil det heller ikke være mulig å bruke bankkort, og noen kontanter kan derfor være lurt å ha liggende.

Medisiner, førstehjelp og hygiene: Du bør alltid ha medisinene du er avhengig av liggende, slik at du ikke går tom i løpet av de tre dagene. I tillegg bør du ha smertestillende og førstehjelpsutstyr liggende. Som en forberedelse kan det også være lurt å ha tatt et grunnleggende førstehjelpskurs. På grunn av fare for atomulykker eller atomangrep bør du også ha jodtabletter liggende. Det er her ikke snakk om kosttilskuddet jod, men en eske med Jodex fra apoteket. Denne går ut på dato, så husk at den må skiftes ut fra tid til annen!

Uten tilgang på vann kan det bli utfordrende med personlig hygiene. Som nevnt tidligere kan dette løses med ekstra vann på lager. Men du bør også i tillegg ha tilgang på våtservietter og antibakterielle hånddesinfeksjon. Du bør også tenke ut hvor du kan gjøre fra deg, dersom toalettet ikke er mulig å bruke.