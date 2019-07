DSB og Miljødirektoratet planlegger tilsynsaksjon mot avfallsanlegg

Selve tilsynet vil gjennomføres i fellesskap mellom Fylkesmannen og Miljødirektoratet. DSB vil være til stede ved enkelte tilsyn som observatør.

Resultatene fra tilsynsaksjonen planlegges offentliggjort høsten 2020, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i et brev til alle landets brann- og redningsvesen.

Tidligere i år holdt Miljødirektoratet og DSB et møte med avfallsnæringen for å presentere arbeidet og for å få innspill i prosessen.

– Vi legger til grunn at åpenhet og økt kunnskap om risiko både hos eier og myndigheter kan bidra til å nå målsettingen om en reduksjon i brannene, heter det i brevet.

Det er registrert over 130 branner i norske avfallsanlegg de siste tre årene.

Brannene har en tendens til å bli langvarige siden organiseringen av slukningsarbeidet ofte er utfordrende. Det kan være begrenset fremkommelighet, av og til omvandles en synlig flammebrann til en ulmebrann mens slokking pågår, og ofte er det ikke åpenbart hvilke gasser brannrøyken inneholder.

Uvisshet om hva som brenner fører også ofte til evakuering av mennesker i nærområdet, for å være på den sikre siden.

