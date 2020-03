DSB: Dropp bålet når du er i skogen

Mange tar turen i skogen for å koble av etter hjemmekontor i disse dager. Og med det følger kanskje også tanken om å lage middagen i skogen.

Men både på grunn av en snøfattig vinter i sør, og et brannvesen som må prioritere de viktigste oppgavene som følge av korona, ber Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om at du dropper bålet eller grillen.

– Der det er tørt og bart, bør folk ta del i den nasjonale dugnaden, siden også brannvesenet må prioritere ressurser rett. Derfor vil vi at folk ikke tenner bål eller at det gjøres noe som kan resultere i økt brannfare, sier Dag Rune Omland, seksjonssjef brann og redning i DSB.

Sør-Norge

Per i dag handler dette om områder i Viken, ned ved Agder langs kysten og mot Rogaland og nordover til Trøndelag. Andre plasser er det fortsatt snø, sier Omland.

Blant dem som nå jobber for å hindre folk i å fyre opp i skogen, er Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

De skriver på sine Facebook-sider at de henger ut plakater i skogen, med bønn om at folk varme middagen hjemme.

"Det er unormale tider på mange måter! Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet. Selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april, må du NÅ la være å tenne bål eller brenne bråte. Dette skal du SPESIELT gjøre fordi ALLE nå må hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger!" skriver de.

Færre på vakt

De forteller at som i andre bedrifter og organisasjoner er det færre på vakt hos brannvesenet i disse dager.

"I tillegg må vi gjøre alt for å unngå nettopp DEN utrykningen som smitter vaktlaget vårt. Hvis vår operativ avdeling skulle få mange sykdomstilfeller slik at vi blir få på vakt, blir beredskapen i området vårt svært svekket, og dette må vi gjøre alt for å unngå."

Omland i DSB sier det per i dag ikke er stor skogbrannfare, men at situasjonen kan endre seg raskt.

– Hvis det i sør ikke kommer jevnlig nedbør, så vil brannfaren øke raskt. Det er mye “fule” på bakken, sol, vind og plussgrader, så tørker det fort. Den situasjonen kan raskt endre seg til stor skogbrannfare, sier han, og fortsetter:

– Det er koronatider med hjemmekontor, og da er det grunn til å anta at naturen er et sted å drive rekreasjon. Derfor kan det tenkes at folk kommer til å bruke økt tid i skogen, og da må vi befolk som å tenke seg om. De må ikke utfordre ressursene.

Ser på regelverket

For å øke sikkerheten setter DSB fra mandag to skogbrannhelikoptre i beredskap. De har i tillegg samtaler med andre instanser, slik at beredskapen i tilfelle skogbrann er økt.

I tillegg jobber de med å se på regelverket med tanke på forbud. Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april.

Ifølge Norsk brannvernforening blir skogbunnen overgangen mellom vinter og vår og før vegetasjonen har rukket å bli grønn, fort veldig tørr uten nedbør. Gammel kvist som ligger på bakken, og tørre kratt gjør også at brannfaren øker.

– Vi oppfordrer derfor alle som skal ut på tur om å sjekke skogbrannindeksen og la være å tenne bål eller på annen måte risikere brann, hvis man befinner seg i et område med økt skogbrannfare, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

I Rogaland ber brannvesenet om at man dropper bråtebrann, en måte å brenne bort gammelt, tørt gress og kvister.

"Rogaland brann og redning har kome med ein henstilling til alle om å utsetje lyng og bråtebrenning til hausten eller til neste år. Situasjonen som er oppstått rundt Corona-viruset slår og inn her. Beredskapen til brannvesenet, både mannskap og helikopter er svekka. Ein må derfor ta hensyn og ikkje skape situasjonar som kan svekka beredskapen ytterlegare", skriver Rogaland Bondelag på sine nettsider.