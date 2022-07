Fuglehundklubbenes Forbund sier til Jakt og Fiske at de har søkt om å få bruke dummier, altså falskt vilt, eller tørket vilt under apportprøver for stående fuglehunder.

– I takt med at apportprøver blir mer og mer populære, ser vi at det ikke er etisk forsvarlig å bruke så mye vilt for å prøve hundene våre, sier leder Torstein Dehn i forbundet.

I dag brukes det både kaldt vilt, altså fugler som har vært fryst og tint opp, og vilt som skytes der og da, før så å bli brukt under prøver, ifølge Jakt og Fiske.

Også Norsk Retriverklubb har fått lov til å droppe vilt på B-prøver, tollingjaktprøver og under mesterskapshelgen.

– Det er lov å spørre seg om det er riktig at vi skal «leke oss» med matfugl på prøver. Flere dommere sier at de ikke trenger kaldvilt for å bedømme hundens egenskaper, sier jaktkomitémedlem Karianne Hansen til magasinet.

I stedet for å bruke viltet til jakt, kan det heller brukes som mat.

Ifølge Jakt og Fiske har ikke Norsk Spaniel Klub tatt noen avgjørelse om de også vil unngå bruk av vilt.