Den britiske dronningens bortgang markerer slutten på historisk regjeringstid som savner sidestykke i britisk historie. Elizabeth ll var den lengstsittende britiske monarken med sine 70 år på tronen.

Hun ble også den lengstsittende monarken i moderne tid da hun i juni i år tangerte Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016 etter å ha regjert i 70 år og 127 dager. Men rekorden ligger fremdeles hos Ludvig XIV, best kjent som solkongen, som hadde regjert i 72 år og 110 dager i Frankrike da han døde i 1715.

Opprinnelig ikke tronarving

Elizabeth Alexandra Mary Windsor var opprinnelig aldri ment å arve den britiske tronen. Da hun ble født i 1926, var det hennes bestefar Georg V som var Storbritannias konge. Tronarvingen var kongens eldste sønn Edward – Elizabeths onkel.

Onkel Edward overtok tronen som konge i 1936, men abdiserte senere samme år da han ikke fikk lov til å gifte seg med kvinnen han elsket, den skilte Wallis Simpson. Den dramatiske hendelsen skapte en uventet forflytting av den britiske arverekken. Det var dermed nestemann i arverekken, Elizabeths far, Albert, som måtte ta over som konge. Han tok navnet Georg VI.

Elizabeth var kun 25 år og småbarnsmor da faren døde 6. februar i 1952. Elizabeth var på dette tidspunktet på reise i Kenya med ektemannen Philip. Det sies at hun sovnet kvelden før som prinsesse og våknet opp dagen etter, som dronning – uten å vite det. Formelt var hun nemlig dronning i flere timer før nyheten om farens død nådde henne i Kenya.

Da Elizabeths sekretær Martin Charteris spurte henne hvilket navn hun ville ta som landets nye dronning, skal hun ha svart:

– Mitt eget, selvsagt.

Et monarki i forandring

Mens hennes tippoldemor dronning Victoria styrte et verdensomspennende og voksende imperium, skulle Elizabeth IIs regjeringstid blant annet preges av avviklingen av det samme imperiet.

I tillegg til å være britisk monark, var dronning Elizabeth også formelt statsoverhode for Canada, Australia, New Zealand og flere andre medlemsland i Samveldet – det som fram til 1949 var Det britiske samveldet. Hun var stadig på reisefot til mange av disse landene.

Hun fornyet det som var et svært lukket og konservativt monarki og gjorde det mer åpent og tilgjengelig for folket. Dette kom blant annet til uttrykk da hun lot BBC å være flue på veggen for å følge familien i deres hverdag i TV-dokumentaren «Royal Family» fra 1969. Der ble TV-seerne ble bedre kjent med dronningen, prins Philip og deres fire barn, Charles, Anne, Andrew og Edward.

Diana

Elizabeth fikk i sin regjeringstid også til tider kritikk for å være distansert, blant annet da det tok over én uke før hun besøkte den walisiske gruvebyen Aberfan etter skredkatastrofen i 1966, der 166 personer mistet livet.

I 1997 fikk hun igjen kritikk for å virke kald og følelsesløs da prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Mens britene gråt og sørget dypt over tapet av «folkets prinsesse», gjorde dronningen som hun alltid hadde gjort: lot være å vise følelser, i tråd med kongelig etikette. Dessuten, siden Diana og Charles var skilt, var ikke Diana lenger offisielt medlem av kongehuset, og det var ikke protokoll å ha offentlige sørgemarkeringer, som flagg på halv stang, for personer som ikke lenger tilhørte kongehuset.

Men tidene hadde forandret seg, og opinionen krevde at dronningen måtte vise seg offentlig og kommentere dødsfallet. Det gjorde hun da også til slutt, i en direktesendt TV-tale fra Buckingham Palace.

– Vi har alle kjent på disse følelsene de siste dagene. Så det jeg nå skal si, som deres dronning og som bestemor, det sier jeg fra hjertet mitt, sa dronningen i starten av talen.

I talen hyllet hun Diana, som hun hadde et anstrengt forhold til mens prinsessen levde. Det var den mest personlige talen dronningen noensinne hadde holdt, og britene tilga henne.

Familiens klippe blant uro og skandaler

Gjennom store og små kriser og et samfunn i rivende utvikling har dronningen holdt stand og vært populær og respektert. Hun har vært kongehusets klippe når det har stormet rundt andre familiemedlemmer, senest i forbindelse med overgrepsanklagene mot prins Andrew og hans forbindelse med Jeffrey Epstein, samt uroen rundt prins Harry og hertuginne Meghans sorti fra kongehuset.

Fram til han gikk bort i april 2021, 99 år gammel, sto ektemannen prins Philip stødig ved Elizabeths side gjennom nesten hele hennes regjeringstid.

Elizabeth var bare 13 år gammel første gang de to møttes, og de giftet seg senere i 1947, da hun var 21. Bildene av dronning Elizabeth som enke gikk verden rundt da hun i ektemannens bisettelse satt sørgekledd alene på en benk i slottskapellet i Windsor med svart munnbind, i tråd med de daværende koronatiltakene.

I 2015 passerte hun dronning Victoria som Storbritannias lengstsittende monark gjennom tidene, og hun etterlater seg et monarki som, til tross for skandaler, overskrifter og uro, fremdeles står sterkt blant flertallet av det britiske folk.

Den siste tiden var preget av ulike helseutfordringer, noe som førte til at dronningen tidvis måtte avlyse oppgaver og plikter.

Da dronningen tirsdag denne uken tok imot Storbritannias nye statsminister Liz Truss på Balmoral-slottet i Skottland, ble Truss dronningens 15. statsminister i løpet av hennes regjeringstid. Winston Churchill var hennes første statsminister.