Dronning Eliazbeth dropper pelsen – bytter til fuskepels

Angela Kelly, som har vært ansvarlig for dronningens garderobe i flere år, forteller i sine nye memoarer at dronningen nå kutter ut pelsen.

"Hvis Hennes Majestet skal delta i et forlovelse i spesielt kaldt vær, vil fra 2019 og det fremover bli brukt falsk pels for å sikre at hun holder seg varm", skriver Angela Kelly, ifølge avisen The Telegraph.

Har flere gamle pelser

Dronningen har i flere tiår brukt pels, og spesielt noen pelser har gått på rundgang gjennom årene. Disse som allerede er på plass i garderoben vil ikke bli byttet ut, og det er derfor kun nye klær som vil bestå av falsk pels.

Slottet i England har signalisert at dronningen har erkjent at det er endringer i holdninger rundt pelsbruk, og dette skal være grunnen til at hun nå bytter ut den ekte pelsen.

Ifølge The Telegraph er dronning Elizabeth flere ganger blitt kritisert av dyrevernsorganisasjoner for å fortsette å bruke pels, selv om flere motehus har stoppet bruken av pels.

Sender oppfordring til det norske kongehuset

I Norge har nyheten blitt tatt godt imot av dyrevernsorganisasjonen NOAH.

"Kongefamilien har lenge møtt motstand for deres bruk av pelsplagg, og beslutningen om å ta avstand fra dette harmonerer godt med at England allerede har hatt forbud mot pelsdyroppdrett i snart 20 år", skriver de på Instagram.

Samtidig sender de også en oppfordring til det norske kongehuset om å stoppe bruken av pels.

Det ble i sommer klart at pelsdyrnæringen i Norge skal legges ned innen 2025. I dag går debatten om hvordan de norske pelsbøndene skal bli erstattet av staten.

Også Irland har snakket om et pelsforbud, mens Wales har hatt er forbud på lik linje som i England. Selv om det er forbud mot hold av pelsdyr, er det ikke forbud mot import av pels.