Hetses og trues for gaupejakt-bilder

De to jegerne er i disse dager på gaupejakt, og dette bruker de Instagram og Facebook til å dokumentere. Det har ikke falt i like god jord hos alle.

Kommentarer som "direkte motbydelig," "skammelig" og "primitivt og ingenting å være stolt av" har de siste dagene kommet inn på Instagram. Og dette er kommentarer som fortsatt ligger ute. Duoen har fra før av slettet flere innlegg som er langt grovere.

– Har vært direkte personangrep

I går la John Petter Melling ut en video på jegerpoddens Facebook-sider. Der tar han et oppgjør med kommentarene som har kommet inn.

– Jeg er ganske opprørt og irritert. I går begynte det å hagle inn med spydige og ufine kommentarer. Tildels har det vært direkte personangrep på innlegg vi har lagt ut om rovdyrjakt. Det er tydelig at noen har samlet seg for å gå til angrep på oss gjennom flere kontoer, sier han i videoen.

Jeg er på ingen måte dyrehater eller rovdyrhater. Jeg er jeger, og det er ikke to sider av samme sak. John Petter Mellingen

Nationen har forsøkt å konktakte Vik og Melling, men siden de er på gaupejakt, har det ikke vært mulig å få en kommentar.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

– Jeg er på ingen måte dyrehater eller rovdyrhater. Jeg er jeger, og det er ikke to sider av samme sak. Jeg har enorm respekt og fasinasjon for alt jeg jakter på, sier Melling i Facebook-videoen.

Oppfordret til kommentarer

Blant dem som har oppfordret til å kommentere bildene til jegerduoen er Nina Konst. Hun står bak Facebook-siden Grønnskalle, og forteller til Trønder-Avisa at hun publiserte et innlegg på en lukket gruppe, som igjen er blitt delt videre.

– Jeg oppfordret folk til å legge igjen en kommentar på Instagram hvor det ble publisert det jeg mener er trofébilder. For meg vekker dette avsky på lik linje med jegere som drar til Afrika å skyter utrydningstruede giraffer, skriver hun i en melding til avisa.

Hun skriver samtidig at hun tar avstand fra hetsen de to jegerne er blitt utsatt for.

Melling sier han selv gjerne debaterer jakt med dem som er uenige. Han peker på at disse debatene foregår med folkeskikk.

– Det må det være mulig å forvente å få tilbake også. Jeg håper alle som har kommet med disse ufine kommentarene tenker seg om. Dere skaper enda steilere fronter. Den eneste arten som ikke er utrydningstruet er nettroll, sier han til slutt.