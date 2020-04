Dør korona av varmebehandling og nedfrysing?

Mattilsynet oppdaterer daglig sine nettsider med informasjon om korona og mat og dyr. Her er fem spørsmål og svar om korona.

1. Dør koronaviruset av varmebehandling eller nedfrysing?

Ifølge Mattilsynet dør koronaviruset ved steking, koking eller i for eksempel oppvaskmaskinen. Men da må temperaturen opp i 70 grader.

Nedfrysing er derimot et dårlig tips mot viruset. Ifølge Mattilsynet overlever viruset antakelig flere dager ved kjøleskapstemperatur, og nedfrysing fungerer heller ikke.

2. Kan viruset smitte via importert mat?

Så lang er det ikke noen kjente tilfeller at viruset har smittet på denne måten, skriver tilsynet på sine nettsider. Verken via mat eller emballasje. Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke sikkert hvor lenge viruset overlever på overflater, men forskning tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager.

– Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje. Smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, siden koronavirus først og fremst smitter gjennom luftveiene ved kontakt med en smittet person, har Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet tidligere sagt til Nationen.

Det er så langt ikke kjente tilfeller hvor personer har blitt smittet av å spise mat laget av en personer med korona. Likevel bør du alltid vaske hendene før du lager mat, etter at du har pusset nesen og etter toalettbesøk. Bruk såpe og rennende, lunkent vann.

3. Kan dyr bli smittet av koronaviruset?

Ifølge Mattilsynet er det ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr utgjør en smitterisiko verken for mennesker eller andre dyr. Viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, men det er ikke rapportert om slike tilfeller fra andre steder i verden, ifølge Mattilsynet.

Det har blitt påvist tilfeller hos kjæledyr, men det er i disse tilfellene snakk om påvisning av arvestoff fra viruset, har Hannah Jørgensen, veterinær i Veterinærinstituttet med fagansvar for smådyr og zoonoser tidligere sagt til Nationen.

Det er gjort forsøk på katt og ilder, som viser at dyrene er mottakelige for viruset, men dette var ved påføring av store mengder virus. Store kattedyr som tiger og løve kan være mottakelige for viruset.

4. Kan viruset smitte gjennom pelsen til dyr?

Koronavirus smitter hovedsakelig ved dråpesmitte fra luftveiene hos en smittet person, eller ved direkte eller indirekte kontakt mellom mennesker. Det er imidlertid ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smittet menneske, men dette antas å være en lite sannsynlig smittevei, mener Mattilsynet.

– Det er ikke farlig å ta på kjæledyr og det er viktig at folk ikke oppfatter norske dyr som smittefarlige, da det kan ha negative dyrevelferdsmessige konsekvenser. Vi anbefaler alltid å vaske hendene etter kontakt med dyr og at du unngår å la dyr slikke deg i ansiktet, har Jørgensen i Veterinærinstituttet sagt til Nationen.

5. Er det trygt å bestille dagligvarer hjem og kjøpe take away / take out?

Ja, svarer Mattilsynet. Men du bør vaske hendene når du har mottatt varen eller når du kommer hjem. Også kjøp og salg via Reko-ringer, torgsalg, isbiler også videre er trygt, skriver Mattilsynet.

Slike virksomheter må på lik linje med andre næringsmiddelvirksomheter forholde seg til de smittebegrensende tiltakene som nasjonale og kommunale helsemyndigheter fastsetter.