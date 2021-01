Domstolsreformen starter 1. mai: – Et historisk og veldig viktig øyeblikk

Datoen ble besluttet i fredagens statsråd. Det ble flertall for reformen da Fremskrittspartiet sluttet seg til regjeringspartiene i desember.

– Vi styrker de lokale domstolene og beholder alle rettssteder. Endringene vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Reformen vil redusere 60 tingretter og 69 rettssteder til 23 tingretter, men beholde samme antall rettssteder. Antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 19. Ingen arbeidsplasser skal etter planen legges ned.

Kan flytte saker

Endringen gjør at rettskretsene utvides, noe som gjør at dommerne kan behandle saker på flere rettssteder i samme krets fremover.

– Er begge partene i en rettssak enige om det, kan saken flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid. Dette er gode nyheter for de små domstolene som har få saker og ikke får utnyttet kapasiteten sin, sier Mæland.

Det er også bevilget midler til digitalisering og økt bemanning i domstolene.

Ap varsler reformskroting

Domstolsadministrasjonen sier at de skal være klare til 1. mai.

– Dette er et historisk og veldig viktig øyeblikk. Nå skal vi klare å bygge de faglige miljøene domstolene har behov for. Vi får sette en ny kurs, der vi kan få mer ut av ressursene, slik at Riksrevisjonens rapport bli annerledes ved neste revisjon, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke til Rett24.

Ifølge nettstedet er datoen for ikrafttredelsen for endringene i lagmannsrettene ikke bestemt. Endringene gjelder i hovedsak saksfordelingen mellom Borgarting og Eidsivating.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært sterke motstandere av reformen. Lene Vågslid (Ap), som er leder i justiskomiteen, sier at partiet vil skrote reformen dersom det blir regjeringsskifte i høst.

