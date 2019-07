Dommer i USA kutter milliarderstatning til par som mener ugressmiddelet Roundup ga kreft

Roundup produseres av selskapet Monsanto som er eid av den tyske legemiddelgiganten Bayer. Ugressmiddelet inneholder det omstridte virkestoffet glyfosat.

Det er levert inn rundt 13.400 søksmål mot selskapet i USA som følge av mistanke om at ugressmiddelet har gitt dem kreft. Så langt har Bayer tapt tre av sakene.

I en uttalelse skriver Bayer at kuttet i erstatningssummen er et skritt i riktig retning, men selskapet insisterer fortsatt på at dommen, som falt i mai, mangler bevisgrunnlag.

California-dommeren Winifred Smith mener at milliarderstatningen, som tilsvarer over 17 milliarder kroner, er grunnlovsstridig. Alva og Alberta Pilliod, som begge er blitt diagnostisert med lymfekreftformen Non-Hodgkins lymfom, er i stedet tilkjent et beløp som tilsvarer drøyt 752 millioner kroner.

