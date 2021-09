Den dødelige og svært smittsomme sykdommen hundepest spres nå raskt i Rogaland, skriver NRK.

Ved Smådyrklinikken i Haugesund har de hatt flere syke hunder inne de siste dagene.

– Jeg har fått vite at to hunder har dødd av parvoviruset (journ.anm. hundepest). Vi har ikke hatt dødsfall på klinikken her, men vi har hatt svært syke pasienter, sier veterinær Kjersti Kolvik Iversen ved Smådyrklinikken til statskanalen.

Kan være en mutasjon

Veterinærer lurer nå på om det kan være en ny mutant som har dukket opp.

– Vi har stor vaksinasjonsgrad av hunder i Norge. Derfor ser vi på om det kan være en mutasjon av parvoviruset som nå spres, sier Kolvik Iversen til NRK.

Smådyrklinikken ber nå hundeeiere om å holde hundene sine borte fra andre hunder. I tillegg ber de dem unngå hundeparker og kurs.

Viruset ble oppdaget i sommer

I sommer ble det alvorlige viruset oppdaget i Agder. Viruset er svært smittsomt mellom hunder, men også katter kan bli smittet, opplyste veterinær Camilla Lilleholt ved Agder Dyreklinikk til Agderposten ifølge NTB.

Det tar tre til åtte dager fra hunden blir smittet til den utvikler symptomer som oppkast og diaré, ifølge Lilleholt, som understreker at dødeligheten hos hund er over 90 prosent dersom ikke hunden får behandling.

Hunder vaksineres mot parvovirus, men import fra høyrisikoland gjør at risikoen for importsmitte økes. Lilleholt ber derfor alle være kritiske til kjøp av valper og sjekke bakgrunnen til valpen grundig.