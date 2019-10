Døde villsvin sjekkes ikke for svinepest i Danmark – vil ikke risikere eksportstopp

Tre dager på rad er det blitt funnet døde villsvin på strender i Ærø, sørøst i Danmark. Vanligvis skjer dette to til tre ganger i året, og Biolog ved Aarhus Universitet Morten Elmeros sier situasjonen er litt spesiell.

– Ja, det er nok litt uvanlig. Det har jeg ikke hørt før, sier han til Danmarks Radio.

Men ettersom villsvin er flokkdyr tror Elmeros at dyrene stammer fra samme folk, mest sannsynlig Polen eller Tyskland. Han tror dyrene har druknet på vei over en fjord eller en elv.

Fakta Afrikansk svinepest Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). Kilde: Mattilsynet

Sjekkes ikke for smitte

Dyrene ble straks sendt til destruksjon, og dyrene vil ikke bli sjekket for den afrikanske svinepesten, som er i ferd med å bre seg i Asia og Europa.

– Vi ender opp med et stort forklaringsproblem hvis de viser seg å være smittet med afrikansk svinepest, forklarer Stig Mellergaard, veterinær hos den danske veterinær- og matadministrasjonen til DR.

Det legges nemlig inn suspeansjon på salg av svinekjøtt fra land som har hatt utbrudd av svinepest, og skulle disse dyrene være smittet, vil den danske svinenæringen få svi for det.

Tror ikke på smitte

At grisen faktisk kommer fra et helt annet land og at det ikke er noen akutt risiko for svinepest i dansk svineoppdrett ville være vanskelig å forklare for offentligheten, mener veterinæren.

– Afrikansk svinepest er ikke noe som sprer seg vilt med vinden. Det må være nærkontakt, og siden det ikke har vært noen nærkontakt med en gris som ligger på en slik strand, er det ingen fare for smitte

Svinepesten har spredt seg i både Asia og Europa. Både Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Sør-Korea, Filippinene, Mongolia, Laos, Nord-Korea og Øst-Timor har hatt utbrudd, mens i Europa har blant andre Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina hatt svinepest.

Det finnes ingen medisiner eller vaksiner mot sykdommen.