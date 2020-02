Døde dyr funnet i fjøs

– Vi ble kontaktet om en sak fredag, og politiet var da på gården. Under besøket kom det for en dag uregelmessigheter med husdyrholdet. Basert på funn som ble gjort på stedet, valgte vi å igangsette en etterforskning, sier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til Namdalsavisa.

Avisa skriver at det trolig vil komme en anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven fra Mattilsynet i løpet av mandag.

Sand sier at de fant døde dyr under aksjonen på gården, men han vet ikke hvor mange det er snakk om. Det ble også avdekket manglende fôring og stell av dyrene.

Politiadvokaten vet foreløpig ikke bakgrunnen for det som har skjedd på gården og sier at gårdbrukeren, etter det han kjenner til, ikke er avhørt ennå. Gårdbrukeren var ikke til stede da Mattilsynet og politiet var på gården i Overhalla sist fredag.

Fungerende avdelingssjef Solveig Stølan i Mattilsynet Namdal, bekrefter at de jobber med en dyrevernssak.

– Før helga tok vi over omsorgen for en besetning med storfe på et gårdsbruk i Overhalla, sier Stølan.

Besetningen de nå har tatt hånd om, er på rundt 60 dyr.

– Dette er en alvorlig sak, sier Stølan.