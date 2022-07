Så langt i år har 63 personer mistet livet i trafikken, mot 31 personer etter fjorårets første halvår. Antallet drepte menn har mer enn doblet seg sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Trygg Trafikk.

Bare i mai mistet 21 personer livet.

Hele Mathisen og Ingrid Piro Ekeberg deltar denne uken på Norges Bygdeungdomslags landsstevne. Mathisen har traktorlappen, mens Ekeberg har billappen. De tror mobilbruk i bilen er en grunn til ulykker.

– Mange sender snapper av at de kjører. Noen ganger kan du også se at folk er aktive på snap og kjører samtidig på snapmap, sier Mathisen.

– Jeg bruker å skru av alle varsler på telefonen når jeg er ute å kjører, så det ikke frister å ta den opp. Hvis folk er på mobilen er jeg også rask med å si ifra, sier Ekeberg.

– Jeg også, legger Mathisen til.

Råkjøring

Hun synes det er mer ubehagelig å sitte på med noen som kjører og er på mobilen, enn å si ifra.

– Jeg tror at man spesielt på bygda må være flinke til å minne hverandre på å ikke bruke telefonen. Det er få mobilkontroller, og selv om det er bra at man får bot for å bruke telefonen, er det ikke nok kontroller til at det er en reell fare, sier Ekeberg.

Råkjøring er også noe en kan gjøre noe med ved å ha flere kameraer på veiene, forteller jentene.

Kjører du traktor er det viktig å passe på at alt fungerer før du kjører av gårde.

Felles ansvar

Norges Bygdeungdomslag hadde nylig årsmøte, hvor de kom med en uttalelse knyttet til de mange dødsulykkene.

"Bilen er et viktig virkemiddel for bygdeungdommen både til hverdags, og ferie. De sørgelige historiene om de altfor mange som har mistet livet i trafikken i år maler et mørkt bakteppe på den ellers lystige stevnegjengen", skriver de.

De mener det må tas tak umiddelbart. Blant annet ved at alle som ferdes i trafikken, tar felles ansvar.

"Vi skal være opplagt, ha trafikksikker bil med trafikksikkert utstyr. Man skal alltid bruke sikkerhetsbelte, og mobiltelefonen skal ligge borte under kjøring", skriver de i uttalelsen.

Dårlige veier

Samtidig peker de på at veinettet i distriktene må bli bedre. De mener både trafikantene og myndighetene må jobbe sammen for å få ned antallet dødsulykker.

"Samtidig som vi som trafikanter har et stort ansvar er det ikke til å stikke under en stol at veinettet mange steder, særlig på bygda, er svært dårlig. Daglig blir folk som bruker distriktsveinettet utsatt for farlige situasjoner på grunn av dårlig veistandard, og rasutsatte veier. Stat, fylkeskommune og kommune må komme på banen, og adressere de store utfordringene som ligger i det norske veinettet", skriver de videre.

Mathisen og Ekeberg kjenner til utforkjøringer i hjembygda Blaker i Akershus (Viken).

– Man vet om ulykker som har skjedd. Fyll og kjøring er noe jeg oppfatter at folk er opptatt av å ikke kombinere, spesielt når man kjører bil. Kjører du ATV, moped eller liknende har kanskje folk et annet syn på det, men jeg tror at fyll og kjøring var vanligere før. Jeg tenker man må fortsette å snakke om at fyllekjøring ikke er greit. Konsekvensene kan være så store at det ikke er verdt det å la være.