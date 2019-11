DNT ung boikottar Black Friday med grøn bytedag

Det er fjerde året på rad at DNT ung arrangerer denne bytedagen.

– Mange, meg sjølv inkludert, har turklede og – utstyr liggjande heime som ikkje blir brukt. I staden for å irritere seg og føle på dårleg samvit for at det støvar ned, kan du la det få nytt liv på Grøn fredag, seier Markus Malin, leiar i DNT ung i ei pressemelding.

Annonse

Grøn fredag blir arrangert 19 stadar i Noreg 29. november: Bergen, Bodø, Førde, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Lørenskog, Moss, Odal, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Åndalsnes, Sandefjord og Tønsberg.

(©NPK)