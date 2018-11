I tillegg blir krevjande utfordringar i samband med nytt IKT-system nemnt som ein bakgrunn. Nyheita om at Kolberg går av kjem fram i ei børsmelding frå Nortura onsdag.

– Kolberg har dei siste åra leia selskapet gjennom mange store og krevjande endringar. Eg er takksam for den innsatsen han har gjort gjennom 20 år for Nortura og dei siste fem som konsernsjef, seier styreleiar Trine Hasvang Vaag, og held fram:

– Men i det siste er det dessverre for mange piler som peikar i feil retning, og vi har ikkje tid til å vente for lenge på tydelege forbetringar. Styret ser seg derfor nøydde til å gjere denne endringa no.

Årsmeldinga til Nortura for 2017 seier at konsernsjefen får 12 månaders etterløn dersom han må gå av. I fjor hadde Kolberg ei årsløn på tre millionar kroner.

Store underskot

I oktober melde Nortura om eit svekka driftsresultat på 132 millionar kroner i andre tertial, samanlikna med 2017. Samla enda samvirket på minus 27 millionar og eit fall i driftsinntekter på 0,4 prosent i andre tertial.

Resultatet før skatt viste eit underskot på ni millionar kroner og eit underskot på 135 millionar kroner så langt i 2017.

Driftsresultatet for første tertial var på minus 84 millionar kroner og resultatet før skatt viste eit tunderskot på 126 millionar.

Kolberg: – Eg er takksam

Kolberg sjølv tek avgjerda frå Nortura-styret med fatning.

Annonse

– Eg er takksam for å ha fått leie Nortura gjennom dei siste åra og har hatt stor motivasjon for å lukkast, opnar Kolberg.

– Når eg no ikkje klarer å oppnå dei resultata som styret forventar, er det deira rett og plikt å gjere noko med det. Det har eg full respekt for, og eg vil ønskje konsernet all lukke til vidare.

Arne Kristian Kolberg blei tilsett som konsernsjef i 2013, etter at Runar Larsen gjekk av som konsernsjef i 2012, etter 45 år i samvirket. Dåverande Nortura-styreleiar Sveinung Svebestad uttalte i 2013 at han var svært fornøgd med at Kolberg hadde takka ja til jobben som konsernsjef.

– Han har brei erfaring frå matvareindustrien og landbruket. Han har dokumenterte resultat og eit offensivt og framtidsreta syn på korleis konsernet skal utviklast vidare, sa Svebestad.

Fakta Arne Kristian Kolberg Starta i Prior i 1996 som organisasjonssjef ved Østfold Eggsentral. Gjekk seinare til stillinga som dagleg leiar i Prior Øst, før han blei direktør for kvitt kjøt i Prior Norge. Etter fusjonen mellom Prior og Gilde i 2006, blei han konserndirektør for kvitt kjøt og egg, før han i 2008 fekk ansvar innanfor slakting, skjering og fordeling av raudt kjøt. I 2011 blei han visekonsernsjef i Nortura, før han fekk jobben som konsernsjef i 2013. Han har tidlegare vore rådgjevar i Landbruksdepartementet og har økonomiutdanning frå Noregs Landbrukshøgskule (NLH).

Wittussen inn

Styreleiar Vaag meiner Nortura har alle moglegheiter til å vere eit sterkt og lønsamt selskap framover:

– Med dedikerte eigarar, sterke merkevarer, og dyktige medarbeidarar. No skal vi vende blikket framover og vi skal ha stort trykk på vegen vidare.

Vaag seier konsernstyret umiddelbart startar arbeidet med å rekruttere ny konsernsjef.

Medan det arbeidet held på, blir visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen konstituert som ny konsernsjef. Konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, blir konstituert som ny visekonsernsjef.

Nationen kjem tilbake med meir om saka.