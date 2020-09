– Vi ser ein sentraliseringsharme, og det er mange distriktsopprør i emning som følgje av ei rekke reformer. Kommunesamanslåing, vindkraftutbygging, politireforma, forsvar, fødetilbod, ambulanse, sjukehus, kollektivtilbod og ferje- og skipsfart er eksempel på kva folk i rurale strøk gjer opprør rundt, sa Reidar Almås i Ruralis institutt for rural- og regionalforsking i innlegget sitt på konferansen.

Ei feilslått reform

Professor Nils Aarsæther snakka i innlegget sitt om kommunereforma og protestane mot den. Han innleidde med å referere til Sundvollen-erklæringa, som Høgre og Frp inngjekk då dei skipa regjering i 2013.

– Kommunereforma er truleg eitt av dei største politiske løpa som er gjennomført i norsk politisk historie. Sundvollen 2013 er skilsetjande. Høgre og Frp gjekk inn for ei erklæring som lydde slik: «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.» Når eg las den setninga, skreiv eg overskrifta for dette foredraget, «Arrogant politikk», sa Aarsæther.

Han viste til grunngjevinga, som var at dei oppgåvene kommunane allereie hadde blei sagt å vere for store for kommunestrukturen.

– Inntrykket var at dei sat på ei fagleg basert løysing som skulle drivast gjennom uavhengig av kva folk meinte. Regjeringspartia meinte å vite at det stod dårleg til i Kommune-Noreg, men dei hadde ikkje gjort seg kjende med dei reelle tilstandane i kommunane, sa han.

Aarsæther trekte fram omsorgsfeltet som eit eksempel på noko folk er langt meir nøgde med i små kommunar enn i store.

– Forskjellen er veldig betydeleg. 72 prosent av befolkninga i små kommunar er nøgde med sjukeheimen medan berre 53 prosent av befolkninga i store kommunar er nøgde. Dei same tala har vi sett år etter år, sa han.

Distriktsopprøra har blitt politiske

Ein annan som heldt innlegg på konferansen, var valforskar Anders Todal Jenssen. Han peika på korleis distriktsopprør har blitt løfta fram politisk ved dei siste vala.

– Motsetninga mellom sentrum og periferi er på mange måtar ein maktkonflikt. Det er viktig i lys av valresultata vi fekk i 2015, 2017 og 2019.

– Det som er tesa mi, er at mykje av opinionsutviklinga vi såg i valresultata, heng saman med at vi fekk blå-blå-regjering i 2013. Sundvollen-erklæringa kan på mange måtar bli oppfatta som ei krigserklæring mot periferien, sa Todal Jenssen.

Han viste til at sympatien med periferien lenge har vore stor, og at dei positive haldningane gjorde seg gjeldande ved dei tidlegare nemnde stortingsvala.

– Ser vi på Senterpartiet som spydspissen for den distriktspolitiske protesten ser vi tydeleg at dei får auka oppslutning frå 2015 og 2019. Dei auka oppslutninga i det som historisk har vore kjerneområda deira, men dei auka mest i område der dei historisk har hatt store problem, sa valforskaren.