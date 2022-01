Distriktskommunar overbyr kvarandre i jakta på sjukepleiarar

165 kommunar hadde i 2018 sett i verk ulike tiltak for rekruttere sjukepleiarar, skriv NRK. Kommunane tilbyr ulike former for bonus for å lokke til seg den knappe arbeidskrafta.

I Lærdal i Sogn har kommunen hittil lykkast bra med å skaffe operasjonssjukepleiarar til Lærdal sjukehus ved å tilby ein eigen «signeringsbonus» på 100.000 kroner. Men rekrutteringa blir straks vanskelegare når ein nabokommune kopierer oppskrifta og legg på ein bonus på 50.000 kroner dei to første åra, slik dei har gjort i Aurland kommune.

– Vi bør einast om å ha like støtteordningar, slik at vi ikkje overbyr kvarandre. Vi kan ikkje halde på med det i lengda. Det gagnar ingen, seier ordførar Audun Mo i Lærdal kommune til NRK.

Lærdal kommune vurderer no å innføre ein tilsvarande bonus som i Aurland.

Fleire av kommunane i området har slike ordningar, men i Hyllestad kommune gjer det ikkje synderleg utslag på søkjarbunken, ifølgje leiaren for helse og omsorg i kommunen, Trine Engebø. Ho meiner «sjukepleiarkannibalismen» er lite berekraftig.

– Vi må tenkje nye vegar og utanfor boksen for å rekruttere, seier Engebø til NRK.

Ho nemner sjukepleiarutdanning ute i distrikta som eitt mogleg tiltak, men peikar òg på deling av arbeidskrafta mellom kommunane som ei mogleg løysing.

