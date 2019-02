Distrikta prioritert i politibudsjettet

– Politiet er i ein kritisk fase i reformgjennomføringa, og i år må vi satse på å styrkje drifta for å betre resultata ute i politidistrikta. Derfor har eg lytta til innspel frå både politileiarar og Politiets Fellesforbund (PF) og prioritert distrikta både ved å skjerme dei for enkelte budsjettkutt, og no i siste runde omprioritert ytterlegare 100 millionar kroner til fordeling blant distrikta, seier konstituert politidirektør Håkon Skulstad på nettstaden politiet.no.

Det er fleire store satsingar i årets budsjett som samla sett vil styrkje etaten. Objektsikring, beredskapssenter, datahaller, nye pass og ID-kort, gjeng- og arbeidskriminalitet er blant områda som får ekstra løyvingar.

– Dette er viktig investeringar samtidig som eg er klar over at dette ikkje løyser alle utfordringar. Kombinasjonen av eit endra kriminalitetsbilde og reformgjennomføring, saman med etterslep på investeringar, øyremerkte midlar, krav til bemanningsauke og stadige krav til effektivisering, vil gjere at budsjettet framleis vert opplevd som stramt. Med den totale budsjettildelinga for politiet, er det viktig å understreke at eg er fornøgd med at det også i år satsast på politiet, seier Skulstad.

Annonse

Dei siste åra har tilsetjingane av kulla frå Politihøgskolen vore fullfinansiert i budsjettet. I 2019 vert ikkje denne praksisen ført vidare. Berre om lag halvparten av kostnadene knytt til planlagt bemanningsvekst i distrikta er finansiert. Dette vil ha konsekvensar for oppbemanninga i politidistrikta og vil kunne føre til tøffe prioriteringar lokalt.

– Bemanninga i politiet aukar og det er vi glade for. Ei framleis styrking av politiet er viktig for at vi på sikt skal kunne innfri ambisjonar og forventningar i reforma. Politiet har lagt til grunn i sine budsjett- og bemanningsplanar for 2019 at det kjem ei fullfinansiering av planlagt bemanningsvekst. Den løyvinga som politiet no har fått, er dessverre ikkje nok til å finansiere at alle nyutdanna får jobb i politiet etter enda utdanning, kommenterer Skulstad.