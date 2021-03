Mandag formiddag fikk selskapet som er drevet av ekteparet Iris og Eivind Aune, overrakt prisen av landbruks- og matministeren.

Jentene på tunet produserer håndlaget sjokolade – Sjokoladefryd – i Selbu i Trøndelag. I en pressemelding skriver Innovasjon Norge, som står bak prisen, at bedriften har «skapt arbeidsplasser lokalt og får internasjonal anerkjennelse for sine estetiske og velsmakende produkter».

Bedriften konkurrerte mot Reve kompost fra Rogaland og Osteverkstedet AS fra Agder.

Fakta Bedriftsutviklingsprisen i landbruket Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for dem som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Kilde: Innovasjon Norge

Skaper lokale arbeidsplasser

Det var med støtte fra Innovasjon Norge at ekteparet bygde om driftsbygningen på gården til en sjokoladefabrikk. Jentene på tunet har også vunnet priser i internasjonale sjokoladekonkurranser. Siden oppstarten har de doblet omsetningen hvert år.

– Vi gjør ikke dette primært for oss selv – men for å skape arbeidsplasser, et tilbud bygda kan være stolte av og et tilbud som faller i smak. Vi vil samle folk i trivelige omgivelser – rett og slett, spre og skape Sjokoladefryd, sier Iris Aune i pressemeldinga.

Selbu-bedriften gir deltidsarbeid til en stor gruppe med lokal ungdom. De driver også med arbeidstrening og språktrening for innflyttere.

Annonse

– Det er gledelig å se at en lokal bedrift jobber med mangfold på denne måten, og bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. Det at bedriften i tillegg vokser og øker omsetningen hvert år gjør at dette er en meget god vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2020, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

– Jentene på tunet er en verdig vinner og god representant for den spennende kreativiteten og nyutviklingen som skjer i og i tilknytning til landbruket. Vinneren ser muligheter, har pågangsvilje, og gode ferdigheter. De spiller på lag med andre og når imponerende resultater, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Vil til utlandet

I fjor sommer åpnet de sjokoladefabrikken på gården, og Iris og Eivind Aune har gått fra å ha det som tilleggsnæring til å nå mange forhandlere.

– Nå nærmer vi oss 500 forhandlere. Vi har nå nesten 30 jenter og et par gutter på tunet og lønningslista, sier Eivind Aune.

Bedriften har vokst veldig raskt på kort tid. Sjokoladefabrikken er på 1000 kvadratmeter, men de er allerede i gang med å utvide med enda et bygg.

Nå drømmer de om å ta sjokoladen til utlandet.

– Å spre Sjokoladefryd, det er verdens beste jobb det, sier Iris Aune.