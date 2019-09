Disse skal granske Mattilsynet etter pelsskandalen

Det er revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG som skal levere granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet.

Avtalen mellom departementet og KPMG ble inngått 16. september, etter en anbudsrunde.

KPMG beskriver selv sin virksomhet slik: "Som et tverrfaglig kompetansehus tilbyr vi tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjuss. Vi har erfarne fageksperter innen en rekke områder og sammen med vår bransjekunnskap og lokale ekspertise, hjelper vi våre kunder med å skape verdi."

Fem kvalifiserte

Departementet gjennomførte en åpen anbudskonkurranse, hvor det kom inn fem kvalifiserte tilbydere.

"Formålet med anskaffelsen er å få en uavhengig gransking av forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet, dvs. planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Konsulenten skal på bakgrunn av granskningen peke på eventuelle forbedringspunkter," skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Granskingen skal omfatte Mattilsynets tilsynsvirksomhet for nevnte områder i hele landet.

Den eksterne granskingen kommer som følge av at pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås, NRK og Stavanger Aftenblad avslørte at Mattilsynet i fjor leverte en feilaktig tilsynsrapport etter et tilsyn på gården til Lauvås i Rogaland i fjor sommer.

Granskingen har en øvre kostnadsramme på 1,1 millioner kroner, uten mva., og rapporten skal være levert innen 10. desember.

Intern gjennomgang

Mattilsynet fikk selv laget en intern gjennomgang av saken, der konklusjonen ble at det var gjort feil. Konklusjonen var at hastevedtaket som ble gitt etter tilsynet på gården ikke var korrekt, samtidig som Mattilsynet mener den nye rapporten som ble skrevet var for mild.

Lauvås selv mener rapporten var full av feil, og venter på den eksterne granskingen. Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen, mener det er den eksterne granskingen som blir viktig.

– Det er viktig at den uavhengige granskingen som Stortinget har vedtatt går sin gang. Den skal være bredere og gjelde tilsynsvirksomheten til Mattilsynet i hele landet, har Pollestad tidligere sagt.