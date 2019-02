Disse ti opplevelsene i naturene frykter vi blir borte

Den nye rødlista er basert på forslag fra Norges befolkning. En jury har valgt ut ti opplevelser de mener burde inn på lista.

Det melder WWF på sine nettsider.

Gjennom høsten og sommeren har det kommer inn forslag til naturopplevelser gjennom sosiale medier.

Bråkete fuglefjell, bærplukking, fritt rennende vann, hundremetersskogen, intakt natur, kulturlandskap, levende jakttradisjon, stjernehimmelen, stillheten og vinteren er punktene som nå står på rødlista for naturopplevelser.

– Vi fikk inn mange nydelige og viktige forslag til lista fra hele landet. Natur og opplevelser berører folk, tydeligvis – og heldigvis. For verden endres raskt – og bevissthet om hva vi er glade i og vil ta vare på er viktig for å få noe gjort, sier juryleder Sigri Sandberg til WWFs nettsider.

Journalister, biolog og rådgiver i juryen

Det er WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv som har tatt initiativ til å lage lista. I juryen satt frilansjournalist Sigri Sandberg, biolog Dag O. Hessen, NRK-journalist Kari Toft, rådgiver marin forsøpling Malin Jacob og redaktør i bladet Jakt, Knut Brevik.

– Juryens liste viser at flotte og tradisjonsrike natur- og friluftsopplevelser som er viktige for mange av oss her i Norge, faktisk er under press fra flere hold. Noen ganger trenger vi å minne oss selv om hva som står på spill. Da kan det også bli lettere å justere kursen når det trengs. Det gjelder både for politikere, næringsliv og deg og meg, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv til WWF.

Juryen har gitt en begrunnelse for alle de ti punktene. Blant annet skriver de at jakten er truet på grunn av at jegerne blir færre og at færre jegere drar på jakt. De peker også på at varmere klima førere til færre vintre, mens den økte bruken av lys, spesielt i byer, sørger for at vi ser mindre av stjernehimmelen.

Vil rangere punktene

Nå setter organisasjonene i gang arbeidet med å numre de ti punktene, og inviterer befolkningen til nok en gang å delta.

– Rødlista for naturopplevelser er ikke vitenskapelig som rødlistene for arter og naturtyper. Til gjengjeld tar vi folks naturkjærlighet og naturfølelse på alvor. Derfor inviterer vi nå hele Norge til å stemme på den naturopplevelsen de er aller mest redd for å miste, sier Bård Vegar Solhjell i WWF til organisasjonens nettsider.