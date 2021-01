Disse karbonadene har ifølge merkingen storfekjøtt fra «Norge og/eller Tyskland»

Karl Magnus Holberg fra Melhus i Trøndelag fikk seg en liten overraskelse da han kom hjem fra en handletur på Joker og skulle se nærmere på karbonadene han hadde kjøpt.

På pakningen til produktet «Folkets Karbonader» står det at storfekjøttet har opprinnelsesland «Norge og/eller Tyskland». Her er det altså uklart om kjøttet kommer fra Norge eller Tyskland, eller om det er en blanding av norsk og tysk storfekjøtt.

– Jeg er selv sauebonde, og er opptatt av å spise norsk mat. Slik merking er ikke bra. Hadde jeg oppdaget det i butikken hadde jeg aldri kjøpt karbonadene, sier Karl Magnus Holberg til Nationen.

– Merkingen er innenfor regelverket

«Folkets» er Norgesgruppens eget kjøttmerke, og selges som egne merkevarer (EMV) i dagligvarebutikkene Meny, Spar, Joker og Kiwi.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, synes det er synd at merkingen oppleves som forvirrende for forbrukeren, men påpeker at produktet er merket i henhold til regelverket.

– Merkingen er innenfor regelverket. Det er litt andre regler for foredlede produkter som karbonader enn det er for rent kjøtt, der det er et krav om opprinnelsesland, sier hun til Nationen.

Søyland opplyser at karbonadene det er snakk om kan inneholde storfekjøtt fra både Norge og Tyskland.

– Det hender at det vil være en blanding, og det er derfor vi deklarerer produktet slik vi gjør. Det er for tiden underskudd på norske råvarer, så tidvis må vi importere noe fra Tyskland, forklarer hun, og legger til at de bruker norske råvarer så lenge det finnes på markedet.

Nå står det bare «Norge/Tyskland»

Ifølge Søyland ville det vært komplisert å skulle endre opprinnelsesland på etiketten for hver produksjon når det varierer hvor kjøttet kommer fra.

– På den nye etiketten til Folkets Karbonader står det bare «Norge/Tyskland». Det betyr rett og slett at det stort sett bare er norske råvarer, men at det i noen tilfeller vil være import fra Tyskland, sier kommunikasjonssjefen i Norgesgruppen.

Søyland legger til at forbrukerne også kan kontakte Unil, som er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter for Norgesgruppens egne merker, hvis de lurer på hvor råvarene kommer fra.

Norsk Mat: – En ny variant

Administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk), Nina Sundqvist, reagerer på bruken av «og/eller» i merkingen av karbonadene.

– Dette var en ny variant for meg. For forbrukere som er opptatt av hvor maten kommer fra, er ikke denne merkingen til mye hjelp. Det må være tydelig merket hvilket opprinnelsesland kjøttet har, kommenterer Nina Sundqvist til Nationen.