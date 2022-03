Til høsten går «Jakten på kjærligheten» inn i sin 19. sesong på TV 2, og programleder Gunhild Dahlberg satser igjen på at Amors piler skal treffe bøndene.

– Jeg er så glad for at vi også i år kan hjelpe bønder med å finne kjærligheten. Å lage dette programmet føles like viktig hvert år, sier programleder Gunhild Dahlberg i en pressemelding.

Nytt av sesongen er at alle fire bøndene blir med i programmet. Tidligere har det vært med flere bønder, men de som har mottatt færrest brev måtte fortsette jakten på egenhånd.

Forrige sesong kom Dahlberg frem til at det er født 14 Jakten-babyer gjennom de første 18 sesongene. Det er også blitt til sammen 38 Jakten-par.

Her er årets bønder:

Jørgen Heen Brovold (29)

Gårdsdrift: Sauebonde

Bosted: Isfjorden i Møre og Romsdal

– Jeg ser etter en snill og god dame som er omtenksom og som gjerne har interesse for natur og friluftsliv, sier Jørgen Heen Brovold.

Denne sprudlende gårdsgutten har et aktivt liv hvor det meste har falt på plass utenom kjærligheten.

Jørgen overtok familiegården i 2020, og kombinerer gårdslivet med jobb i hjemmesykepleien. Han er hjemmekjær og stolt over hjembygden sin, som han ønsker at flere skal få oppleve. For å øke turismen i området planlegger han å bygge bungalower på tomten sin som han skal leie ut.

Han har interesse for teater og dansing, og benytter seg av den vakre naturen så mye som mulig. Jørgen er en omtenksom mann som har masse kjærlighet å gi til dyr og mennesker. Nå er klar for å finne drømmedamen og slå seg til ro med henne.

Janne Bakk Bull (31)

Gårdsdrift: Hundehotell

Bosted: Melhus i Trøndelag

Annonse

– Jeg ser etter en mann som er snill, ærlig og tillitsfull. En som er utadvendt, har humor og ikke tar seg selv så høytidelig. En «handyman» som det er tak i hadde ikke vært feil, sier Janne Bakk Bull.

Janne tok over gården etter søsteren for to år siden og fjor startet hun et hundehotell på egenhånd. De har flere dyr på gården, både hester, geiter, høner og alpakka.

Hun er energisk og liker fart og spenning, er glad i å kjøre snø- og vannscooter, og hoppe i fallskjerm. Hun bruker mye tid sammen med sønnen på fire år som hun har delt omsorg for.

Frank Sigvaldsen (35)

Gårdsdrift: Melkebonde

Bosted: Froland i Agder

– Jeg ser etter en dame som er snill, omtenksom, livlig og har humor. En som er hel ved, sier Frank Sigvaldsen.

Frank kjøpte tomten til gården for fire år siden, og har siden bygd bolighus, fjøs og våningshus. På gården er det nå 50 ammekyr, høns og kaniner.

De ukene han ikke har datteren sin, jobber han som Paramedic i ambulansetjenesten. Han er en samfunnsengasjert mann og sitter blant annet i Agder Bondelag sitt styre.

Denne bonden er aktiv med flere prosjekter pågården, han trives ute med dyrene og har fått seg en ny interesse, nemlig baking. Frank er en raus person med morsomme påfunn, og det er sjelden kjedelig rundt ham.

Tormod Bakke (61)

Gårdsdrift: Hestebonde

Bosted: Halden i Viken

– Jeg er en veldig åpen person som ikke har noen spesielle preferanser, jeg ser etter en livsglad mann. Jeg vil ikke ta sjansen på å gå glipp av noen flotte menn fordi de ikke passer inn i min boks, sier Tormod Bakke.

Tormod er en hestebonde fra Halden som kjøpte gården i 2011, han har alltid vært veldig aktiv i hestemiljøet. Denne bonden har levd et spennende liv, og har jobbet med alt fra skredder til barnehageonkel og rosenterapeut.

Den spreke 60-åringen er full av kreativitet og energi til nye prosjekter på gården. Han er en sosial og omtenksom type som liker å ha besøk av både venner og familie.

Tormod var en av frierne i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» på TVNorge i 2020, men fant ikke lykken den gang.