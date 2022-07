Dieselpriser tar knekken på skogsdriften

Ifølge Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), har anleggsdieselen økt med 18 kroner per liter siden nyttår, noe som er en vekst på over 40 prosent.

– En skogsentreprenør kan bruke opptil 300 liter diesel per lag og dag. Dieselen utgjør nå den soleklart største utgiftsposten til skogsentreprenørene, sier han til nettstedet anleggsmaskinen.no.

De økte prisene har ført til at flere nå driver med tap, noe som blir dekket av oppsparte midler i selskapene. Mange vurderer nå om de skal fortsette med skog, eller gå over til annen anleggsvirksomhet.

– Så kan man stille spørsmålet om det gjør noe om et knippe skogsentreprenører velger å gi seg. Ser man bort fra at det opplagt er negativt for den enkelte som mister sin egen arbeidsplass, vil jeg påstå at enhver skogsentreprenør som gir seg, vil være svært negativt for hele verdikjeden skog og tre som omfatter sagbruks- og treforedlingsindustrien i Norge, sier han.

Dette er en verdikjede som omsetter for mellom 40 og 50 milliarder kroner årlig, ifølge Lauritzen, og representerer mange arbeidsplasser, og gjerne i distriktene.