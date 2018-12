Dette spiser vi på julaften

44 prosent av befolkningen sier de spiser ribbe på julekvelden. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Matprat i fjor. Matprat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK), som eies av bondesamvirket Nortura.

– I undersøkelsen svarte 34 prosent svarte at de velger pinnekjøtt på julekvelden. Vestlandet trekker snittet på ribba ned, for på Vestlandet svarer hele 69 prosent at de spiser pinnekjøtt på julaften, sier markedsanalytiker Gunnar Thoen i Matprat.

Han tror det både er kulturelle og geografiske årsaker til de store forskjellene.

– Gris var nok mer vanlig på gårder på Østlandet før, og de slaktet da gris til jul, sier Thoen, som legger til at ribbe er aller mest populært i Oslo og Akershus.

Kalkun kommer på tredjeplass, med 5 prosent. 3 prosent svarte torsk, og 2 prosent svarte at de foretrekker svinestek.

Økende interesse for vegetar

Tallet på dem som velger vegetaralternativ på julekvelden, ligger på 2 prosent av befolkningen.

– Det er ganske høyt, og selv om det kanskje ikke nødvendigvis blir flere vegetarianere, ser vi definitivt en økt interesse for vegetarmat generelt, sier Thoen.

Etter hovedretten, når nordmenn har spist seg stappmette, er det tid for dessert. Ifølge Matprats undersøkelse er det riskrem som er den udiskutable favorittdesserten til nordmenn flest. Hele 41 prosent av befolkningen svarer at de lager riskrem til dessert på julaften.

– 20 prosent svarer at de foretrekker multekrem til juledesserten. Det som er litt morsomt er at vi ser at multekremen er mest populær hos de eldre, og minst hos de yngste. Når det gjelder iskrem, er det stikk motsatt, ler Thoen.

Desember er matmåneden

De sterkeste juletradisjonene er ofte knyttet til mat og drikke, og ifølge Virke handler nordmenn dagligvarer for nesten 25 milliarder kroner i desember.

– Ifølge våre prognoser kommer hver nordmann til å handle matvarer for snitt 4.700 kroner i desember. Det er 20 prosent høyere enn ellers i året, sier direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare.

Tradisjonen er kanskje sterkest på selve julaften, og Størksen tror tradisjonene slipper taket i romjulen og gir rom til nye eksperimenter.

– Viljen til å eksperimentere med den klassiske julematen er større når man inviterer til festbord ellers i julen. Etterspørselen etter spennende oppskrifter øker, og nordmenn gir ribba følge av spennende og smakfullt krydder, sier hun.

En kjapp frossenpizza

Mange nordmenn tyr til en frossenpizza i ny og ne. Mens nordmenn flest spiser gjennomsnittlig rundt 2 millioner Grandiosa i måneden, anslår Orka Foods Norge at det selges rundt 2,5 millioner pizzaer nå i desember.

– Vi tror det først og fremst er den hektiske førjulstiden vi spiser mye Grandiosa. Da ønsker vi noe raskt og godt, og da er Grandiosa midt i blinken, sier kommunikasjonssjef Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge.

I en undersøkelse fra 2011 oppga 200.000 nordmenn at de spiser Grandiosa på julaften, men Stokken tror ikke det er hovedretten det er snakk om.

– De fleste spiser det neppe som julemiddagen, men som en rask og god lunsj mens man forbereder kvelden, sier han.