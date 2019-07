Et bilde fra Rema 1000 på Eikeli på Hønefoss har skapt forvirring. På skiltet står det nemlig «Vegetar kjøttdeig», og flere lurer på hva deigen egentlig inneholder.

I Facebook-gruppa "Venner av norsk landbruk" har bildet blitt delt og flere har stilt seg undrende til skiltet.

«Noen som følger med på avlivning av bønner og frukter?» skriver en Facebook-bruker på nettsiden.

«"Vegetarkjøttdeig" hadde passet bedre her ja. Eller rett og slett Vegetardeig. Selv om de fleste forstår hva som selges her, og at vegankjøttdeig har blitt et vanlig uttrykk på folkemunne», skriver en annen.

«Trodde kjøttdeig var av kjøtt jeg og ikke gras?»

Informasjon til kundene

Steffen Tveter, Butikksjefen på Rema 1000 Eikeli sier til Nationen at begrepet har blitt brukt for å vise hva kundene hva dette produktet kan brukes til.

– Det er for å gjøre det enklere for folk å se at dette er et tilsvarende produkt. For mange er det nytt og det er mange som lurer og ønsker å prøve, så det er en måte å vise at det kan brukes istedenfor ordinær kjøttdeig, sier Tveter.

Melkeprodukter uten melk

Nylig reagerte mange på Go Vegan-serien til Synnøve Finden, en produktgruppe som ligner på melkeprodukter, men som er veganske.

– Villedende markedsføring, skrev en Facebook-bruker i kommentarfeltet hvor det ble postet et bilde av «vegan-osten».

Synnøve Finden svarte med at det var viktig å ha et breddesortiment for personer som har valgt bort eller av andre grunner ikke kan spise melkeprodukter.

– En stadig større del av den norske befolkningen tåler ikke ost, eller ønsker å redusere mengden ost de spiser. De ønsker likevel produkter som oppfører seg som ost: kan brukes på brødskiven, rives til taco, på pizza også videre, sa Preben Orwen i Synnøve Finden.

Den problematikken var det også flere Facebook-brukere som kjente seg igjen i og var fornøyd med den typen produkter i butikkhyllene.

– Jeg har en datter med melkeallergi. Greit at det finnes slike produkter, skriver en.