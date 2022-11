Dette skiltet er det første av sitt slag i Norge: – Tror ikke folk er bevisst på det

(DRAMMENS TIDENE): På Uno-X på Gulskogen har det, som første sted i Norge, nå kommet mulighet for hurtiglading med prisoversikt på skiltet knyttet til stasjonen.

– Det er spennende at folk nå kan se strømprisen før de kjører inn på stasjonen. Dette er den første energistasjonen som har dette i Norge, sier driftssjef Håkon Pettersen i Uno-X til Drammens Tidende.

Oppstartsvansker

Da Drammens Tidende svinger inn på stasjonen mandag ettermiddag, er skiltet imidlertid helt blankt.

– Det sitter en i Finland og ordner det nå, sier Pettersen som forsikrer om at dette dreier seg om oppstartsvansker.

Skiltet er nemlig intet annet enn en TV-skjerm, forklarer han.

– Stolpen har en fjernstyrt skjerm som går over internett, så alt kan ordnes eksternt, forteller han.

– Tror ikke folk er så bevisst på det

Etter få minutter er skiltet oppe og går igjen og kan i skrivende stund melde om 6,50 kroner per kilowattime.

– Prisen er fast nå, men den kan endre seg. Strøm er annerledes enn bensin og diesel med tanke på avtalene man handler etter, så dette kan svinge, forteller Pettersen.

Han tror ikke at folk tenker så mye over strømprisen når de lader på hurtiglader per i dag.

– Jeg tror nok ikke folk er så bevisst på det, men det tror jeg de kommer til å bli fremover, når de kan se prisen på samme måte som med bensin og diesel.

Til sammenligning kan strømbørsen Nord Pool melde om en gjennomsnittlig spotpris på rett under 28 øre per kilowattime for forrige uke. Det betyr at det i skrivende stund koster rundt 24 ganger så mye å lade på denne hurtigladeren kontra å lade hjemme til spotpris uten nettleie medberegnet.