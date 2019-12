Dette skal ikke brennes i ovnen

Når vi kaster juletreet, er ulikt fra hjem til hjem. Mens noen kaster treet rett ut etter jula, er det andre som forholder seg til tradisjonene og kaster treet 13. eller 20. dag jul.

Men hvor skal det kastes? Å legge det utenfor huset bidrar ikke mye til oppklaring. Heldigvis tilbyr mange kommuner å ta imot juletrær.

Praksisen er ulik hos de forskjellige kommunene. Noen samler inn, mens noen ikke har dette tilbudet.

– Her i Oslo organiserer vi en juletreinnsamling med cirka tusen hentesteder rundt om i Oslo, hvor folk kan legge treet sitt på en angitt dato i tidsrommet 4.–11. januar. I størsteparten av Vestfold vet jeg at de samler inn treet hjemme hos folk, ved at man setter det ved siden av avfallsbeholderen, forteller Jørgen Bakke Fredriksen i renovasjonsetaten i Oslo kommune.

For informasjon om mottak av juletre, sjekk hver enkelt kommunes hjemmeside.

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018, viser tall fra Norsk Juletre, og vi handlet trær for rundt 850 millioner kroner.

Blir til jord

I Oslo samlet de inn 35.000 juletrær i fjor. Disse går rett inn i jord- og kompostproduksjonen, og blir dermed til jord.

Tenker du derimot at du selv kan "gjenvinne" juletreet i peisen, er dette en svært dårlig idé, forteller Mari Bræin Faaberg, kommunikasjonssjef i Norsk brannvernforening.

– Juletrær er ikke egnet til å brennes i ovnen, lever det på kommunale mottaksplasser, sier hun.

Grunnen er enkel: Juletrærne er ferske og har mye barnåler. Dette kan skape eksplosive branner som er vanskelig å kontrollere.

Heller ikke julepapir skal i ovnen, da dette skaper giftige gasser. Papiret inneholder plast, og når det tennes opp blir det til beksot på innsiden av skorsteinen. Dette øker faren for pipebrann.

Hva med plasttreet?

Hva så med deg som har et plastjuletre du ikke lenger ønsker å beholde? Det optimale er jo selvfølgelig å sørge for at noen andre kan få bruk for det, men er det gammelt og slitt, kan det leveres på gjenbruksstasjonen.

Ettersom det er ulikt materiale både i og på treet, er det ikke mulig å sende de til plastgjenvinning.

– Plastjuletrær er nok laget av såpass ymse materialer at det må leveres til forbrenning ved en gjenbruksstasjon hvis det er ødelagt, men poenget er jo at det skal vare lenge. Lyslenker må selvsagt tas av og leveres som EE-avfall, sier Bakke Fredriksen i Oslo kommune.

En undersøkelse Nationen gjennomførte i 2018 viste at en av tre valgte plasttre.

Skal plasttreet ditt være like miljøvennlig som et vanlig tre, bør du beholde det i minst 20 år.