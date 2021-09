Dette krever Norsk Bonde- og Småbrukarlag av den nye regjeringa

Inntekt og selvforsyning er de viktigste sakene i kommende stortingsperiode, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nå krever de at regjeringen legger frem en forpliktende jamnstillingsplan som sikrer et økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig norsk jordbruk.

"God landbrukspolitikk er god politikk for å bygge Norge", uttaler leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, i en pressemelding.

Småbrukarlaget mener det er nødvendig med en ny retning i landbrukspolitikken med et kraftig inntektsløft for å kunne opprettholde og styrke jordbrukets bidrag til matvare- og kriseberedskap, kulturlandskap, gode lokalsamfunn, og arbeidsplasser og verdiskaping i og utenfor primærleddet.

"Førstkommende mandag vil vi levere vårt innspill til en ny regjeringsplattform. Her har vi forslag til mål og virkemidler som vil sikre en ny retning for norsk jordbruk. En retning som tar hensyn til norske ressurser, som tar i bruk hele landet og inkluderer alle bønder uansett bruksstørrelse, og som anerkjenner den viktige rollen norske bønder har i lokalsamfunnet – som kollegaer, naboer og matprodusenter", fortsetter Hoff.

Vil sikre lønnsomhet i alle produksjoner

Å raskt sikre lønnsomhet i alle produksjoner er helt sentralt i jamnstillingsplanen, mener Hoff, og ber regjeringen sikre at inntekt per årsverk i jordbruket sidestilles med inntekt per årsverk i sammenlignbare næringer innen 2025.

"Det betyr at både de som har hele eller mesteparten av inntekta si fra garden, og de som har hovedinntekten utenfor garden, skal få det samme inntektsløftet for arbeidsinnsatsen de legger ned på garden", skriver Småbrukarlaget.

En kombinasjon av økte priser, økte tilskudd, reguleringer og nye kriterier for bruk av investeringsmidler skal sikre inntektsløftet og økt selvforsyning, mener Hoff.

"En jamnstillingsplan må legge til rette for økte priser til bonden, slik at mer av bondens inntekt kan tas ut i markedet. Budsjettoverføringer må målrettes for å nå de øvrige målene for landbrukspolitikken, slik som utjamning mellom produksjoner, bruksstørrelse og distrikt", uttaler Hoff.

"Jamnstillingsplanen må sikre forutsigbarhet og framtidstro og dermed bidra til høyst nødvendig rekruttering til bondeyrket", avslutter Hoff.