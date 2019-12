Dette gjør dyreeierne for å unngå rakett- panikk

Mellom klokken 18.00 nyttårsaften og 02.00 på første nyttårsdag er det lov å tenne opp fyrverkeri hjemme. Og mange flotte farger, morsomme eksplosjoner og artige lyder gjør feiringen komplett for mange.

Men for en del dyr er nyttårsaften den verste dagen i året, forteller Torill Moseng, president i Den norske veterinærforeningen.

– Både ville og tamme dyr kan reagere på lyder som ikke er naturlige. Dette gjelder ikke bare selve smellet, men også opplysningen og svisjene som kommer i voldsomme mengder. Det kan føre til at mange dyr får lydfobi og blir svært engstelige.

Selv om fugler og ville dyr ikke er begeistret for fyrverkeri, er det dyrene i hus, fjøs og stall det snakkes mest om når det gjelder nyttårsrakettene.

Spesielt hunder reagerer på smellene og lysene, men også hest, katt og andre kjæle- og bruksdyr reagerer.

Musikk, blinkende julelys og mat

Vi spurte dyreeiere i Facebook-gruppene "Venner av norsk landbruk" om tips.

"Har hester. Her monterer vi blinkende julelys i farger uken før og øver med diskolysene hver dag før nyttårsaften så de blir vant til lyset. Hestene går normalt sett på løsdrift men når smellene begynner må de lukkes inne på stall, vinduer tettes og lys og radio settes på," skriver en Facebook-bruker, mens en annen skriver:

"Har villsauer. Tar de inn og gir de masse god mat slik at de spiser hele tiden utover kvelden/natten. Heldigvis ikke så mange raketter hvor jeg holder til".

"Fullt lys og musikk som overdøver smell fra "bomber" har vært praktisert her. Men fyrer aldri av raketter like utafor husene."

Hunder reagerer mest

Flere gårdbrukere forteller derimot at de fleste dyrene er rolige. Verre er det hos hundeeierne.

"Har hunden på fanget, fra start til slutt. Veldig redd!" skriver et medlem på gruppen "Hund på Facebook". En annen skriver:

"Har to gode, solide jakthunder som overhodet ikke er skuddredde, men som ynker, piper og skjelver seg gjennom nyttårsaften fra kl. 4–5 om ettermiddagen til rakettljomen stilner i tretiden om natten. Det er ikke kjekt å se dyrene ha det så forferdelig, og det hjelper ikke «å oppføre seg som vanlig» eller å gi hundene beroligende fra dyrlege eller å sette på høy musikk eller gå inn på badet eller andre mer lydisolerte rom uten vindu. Nyttårsaften har blitt en forferdelig dag for folk og dyr i vårt hus fordi vi ser hvor ille hundene har det".

Også i denne Facebook-grupper er det flere som kommer med tips:

"Kun korte turer ut etter 18 i bånd. Å sette på noe tett rundt hundens kropp hjelper mange. Ellers må de bare pese seg igjennom det".

"De to siste hundene vi har hatt som nå er 7 år og 1,5 år har får helt vanlige dager fram til kl. 18. Er med i stallen å koser seg å får ut litt krutt i snøen så de er trøtte å gode til kvelds, så etter kl. 18 får de lufteturer i bånd bare sånn for å være sikker".

Flere tips

Moseng sier det er flere triks som kan funke for å roe ned dyrene. Har man mindre kjæledyr, bør man forsøke å komme seg vekk fra situasjon, til steder man vet det er lite eller ingen oppskytning av raketter.

– Man bør reise til steder hvor det ikke er mye raketter. Har man situasjoner hvor dyrene blir utsatt for smell og lyder under oppskyting, skal de ikke være alene. Det hjelper ikke å være med dem fram til klokken 12, og så gå ut.

Et annet tips er å forholde seg rolig mens det hele pågår.

– Et viktig tips er at “lederen” er trygg og ikke stresser seg opp. Man må skape en trygg atmosfære, og si at dette går fint og at du har kontroll, i stedet for å si stakkar og forsterke angsten. Hvert individ må vurderes ut fra hvordan dyret er og derav hvorledes dyret skal håndteres i slike situasjoner

Katter bør holdes inne mens fyrverkeriet pågår, og dersom der er mulig bør du også sørge for at dyrene er rolige, mette og trette før det hele braker løs.

– Gå en god tur i forkant, slik at de er fysisk slitne, og skjerm dyrene i et rom med lite lys- og lydtilgang. Har du valper eller hunder som er urolige, så kan det være fint å ha de sammen med en hund som er trygg. Ha gjerne litt rytmisk musikk på utover kvelden når det verste lydene kommer, forsøk å opptre så normalt som mulig og husk at mange dyr kan bli usikre sammen med alkoholpåvirkede mennesker.

Medikamenter

For noen dyr er der derimot ikke mulig å hindre reaksjoner, kun ved tiltak du selv gjennomfører. Noen får så panikkangst, at medikamenter er eneste løsning.

– Noen dyr har forferdelig lydfobi, og reagerer med panikkangst. Disse må ha litt hjelp, men det er viktig at man ikke bruker medikamenter som er til mennesker. Snakk med et dyrlege i tilfeller der det er nødvendig. Ikke bruk medisiner som er til mennesker. All medisin skal være forskrevet til ditt individ, slik at du er sikker på at du får riktig dosering.

Rikard Spets, nasjonal talsperson for Norsk Fyrverkeriforening, er opptatt av at nyttårsaften skal være en trygg og positiv opplevelse for barn og voksne, men også dyrene.

– Folk som sender opp fyrverkeri må respektere oppskytningstiden fra kl. 18.00-02.00 på nyttårsaften. I tillegg må man velge et godt sted for oppskyting som er i god avstand fra dyr.

Ønsker lovendring

Moseng håper på lovendringer, som gjør at ikke hvem som helst kan fyre opp fyrverkeri.

– Vi mener også det ikke skal være lovlig med privat oppskytning, og at de skal kun ha offentlig godkjent fyrverkeri. Da kan man vite hvor det er oppskytning. Dette kommer det en høring om på nyåret.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) åpnet tidligere i år for at Norge skal forbyr privat bruk av fyrverkeri.

I mai er politi, helsemyndighet, pyrobransjen og en rekke interesseorganisasjoner invitert til innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri. Her blir de bedt om å svare på om Norge bør innføre et forbud eller ikke.

Etter innspillskonferansen vil DSB vurdere om totalforbud skal utredes, eller om andre tiltak bør vurderes, heter det i invitasjonen.