Dette gjør du om du finner døde dyr i naturen

Under turer i naturen er det mulig at du kan oppdage ett dødt dyr. Da er det viktig at du melder fra. Noen dyr dør av sykdom, setter seg fast eller blir tatt av rovdyr.

Uansett om dyret er dødt eller skadet, er det viktig at bonden får raskt beskjed. Ikke bare fordi bonden skal få informasjon om hvor dyret er, men også for at bonden kan sette inn tiltak for å unngå flere dødsfall.

Beitelag eller kommune

For å få kontakt med eieren av dyret kan du for eksempel konakte beitelaget på stedet. Disse har ofte hengt opp informasjon ved inngangen til området, skriver Statsforvalteren på sine nettsider.

"Du må også gjerne gje beskjed om du observerer andre ting du vil gjere dyreeigar oppmerksam på – som laushundar, halte dyr, manglande lam hos søyer eller liknande", skriver Statsforvalteren.

Du kan også sjekke øremerket til dyret. Dette er "indentitetspapiret" til dyret, og der står både identitetsnummeret til dyret og eier.

"Viss ein ikkje finner eigar sitt namn og nummer direkte, anten frå øyremerket eller plakat i beiteområdet, kan kommunen hjelpe til med å finne eigar gjennom dyrehaldet sitt identitetsnummer på øyremerket. Om du ikkje finn noko kontaktinfo til eigar, kontakt ein bonde du veit om i området så får du sikkert hjelp med å finne kontaktinfo til beitedyreigaren", skriver Statsforvalteren.

Dekk til og merk funnstedet

De kommer med disse rådene om du finner et dødt dyr:

Merk funnstedet, gjerne med plastpose i tre eller lignende så det er lett å finne.

Er dyret skadd – kontakt eier eller kommunen raskest mulig.

Er dyret dødt – la kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til slik at ikke åtseletere kommer til.

Fotografer kadaveret om mulig fra ulike vinklae. Husk å få med øremerket, om det er mulig.

Noter kartreferanse og/eller GPS-punkt.

Mistenker du at rovdyr har drepe beitedyret kan du melde fra til nærmeste rovviltkontakt (eller bonde/kommune) snarest mulig – bevis forsvinner fort!