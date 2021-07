Dette gjenstår i gjenåpningen av Norge

Onsdag klokka 12.15 holder regjeringen pressekonferanse, og vi får trolig svar på når regjeringen ser for seg at neste trinn i gjenåpningsplanen kan iverksettes og om det eventuelt kommer andre lettelser.

Trinn fire er det siste steget på gjenåpningpslanen, men selv etter dette vil det gjenstå en rekke koronatiltak.

– Vi ser ingen grunner til å endre hygienerådene, men folk må fortsatt ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom og bli testet, skriver FHI i sin siste risikovurdering, hvor de kommer med en rekke råd til myndighetene for veien videre.

Krav om bordservering forsvinner

Etter trinn fire kan toppidrett utøves som normalt, begrensninger på antall gjester i hjemmet forsvinner, men offentlige arrangementer anbefales fortsatt utendørs framfor innendørs.

Annonse

Trinn fire innebærer også at kravet om bordservering på serveringssteder forsvinner, men kravet om sitteplasser til alle gjester beholdes.

FHI mener for øvrig at det bør komme endringer i reglene for karantene for nærkontakter.

– Et opplegg med testing kan trolig erstatte karantene for mange nærkontakter. Framveksten av deltavarianten endrer ikke denne vurderingen, skriver FHI.

Lokale utbrudd

Utbrudd skal fortsatt følges opp lokalt av kommunene, anbefaler FHI.

– Siden det nå er så stor og stadig økende immunitet i befolkningen, er det betydelig mindre fare for at lokale utbrudd skal løpe helt ut av kontroll, skape stor sykdomsbyrde og overbelaste sykehusene. Kommunene kan derfor være mer avventende med omfattende kontaktreduserende tiltak; testing og smittesporing er ofte tilstrekkelig. Sykehusene må likevel fortsatt ha beredskap for å kunne håndtere flere pasienter med alvorlig forløp, skriver FHI.