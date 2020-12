Det var først tidleg på 1900-talet juletreet vart normalt i private norske heimar. Sjølv då var fleire skeptiske til juletreet og meinte det var avgudsdyrking, og i nokre distrikt var dei skeptiske til å ta i bruk skikkar som kom frå byen.

– Det vart lenge sett på som "dansen rundt gullkalven". For to år sidan var det ein kar på rundt 70 år som fortalde at bestefar hans ikkje likte juletre fordi han meinte det var ugudeleg. Det er nokon som framleis held på motstanden mot juletreet på grunn av religiøse årsaker, kan Gunhild Aaby frå Vest-Agder-museet fortelje.

Likevel er eitt av dei første juletrea som er beskrive i Norge, beskrive av Gustava Kielland i 1840. Ho var prestefrue og forfattar av mellom anna «O jul med din glede». Ho beskreiv eit tre pynta med heimestøpte lys, blomster frå hagen, silkeband og perlekjede, og sist, men ikkje minst, mat.

Lyset er sentralt

Det første juletreet i Norge vart pynta i Christiania i 1822. Lyset på treet er noko av det som blir best beskrive.

– På 1800-talet var det på mange måtar eit mørkt samfunn, så lyset frå juletreet har vore sentralt. I dag er det også veldig mørkt i desember, og lyset på trea er der enno. Eit slikt lysande tre på den tida måtte ha vore heilt magisk, seier Aaby.

Det var i tillegg vanleg å pynte treet med mat. Ofte vart pynten som var etande fortært på julaftan, og då var det om å gjere å henge opp andre ting som kunne skinne.

– Beskrivingane av dei første trea er veldig like, mykje av pynten er etande. Det er rosiner, mandlar, fiken, eple og appelsinar. Dei meir eksotiske fruktene kom frå borgarskapet som hadde kontakt med verda utanfor Norge, seier Aaby.

– Det skulle glitre og skinne, og treet enda sine dagar allereie julekvelden. Då var det om å gjere å ete alt som var etande på treet, og då var jo det slutt vil eg tru. Etter det hang dei opp bestikk og alt anna som kunne skinne.

Den moderne juletrepynten

På 1800-talet var det mange som ville ha juletreet inn som ein kristen tradisjon. Då skulle lyslenkene henge ned frå Betlehemstjerna i toppen. Etter 1945 var det vanleg å ha remser med det norske flagget på, og pynten var ikkje så ulik den vi har i dag. Likevel er det ikkje heilt likt som det var for 70 år sidan.

– Amerikanske juletre har horisontale band, så etter norsk tradisjon er det litt feil, men ein skal ikkje vere juletrepoliti. Nokre byter farge av og til og har ulike sett med julepynt. Det dei fleste forbind med juletreet er nok barnehagepynt, snøkrystallar og fletta korger. Det er ein veldig typisk tradisjon.

– Det er gøy å sjå at folk vel sjølv kva dei vil ha på trea sine og har eigne tradisjonar. Ei undersøking vi har hatt tidlegare viste at folk til og med har ølboksar i treet, men vi veit ikkje noko om kor vanleg dette er.

I dag er det om lag 90 prosent av norske husstandar som pyntar juletre til jul. Fram til 1990-talet kom mesteparten av juletrea frå Danmark, men på 90-talet starta norske produsentar å dyrke juletre sjølv. I 2019 vart det importert i underkant av 210.000 juletre, og det er om lag 1,4 millionar juletre som blir seld kvart år.

Det vart òg importert julepynt for over 300 millionar kroner i 2019. Julepynt med element frå naturen, som granbar, tyttebærlyng, misteltein og nøtter er det mest vanlege.