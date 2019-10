Dette er finalistene til Årets unge bonde

De startet som 987 nominerte, nå er det fem igjen som kjemper om tittelen Årets unge bonde 2019. Totalt er det kommer inn 6163 stemmer på semifinalistene.

Årets unge bonde er en pris som deles ut av Felleskjøpet Agri, Norges Bygdeungdomslag og McDonald's Norge.

Kenneth Bjerkreim, Solveig og Erik Kvam, Anders Sæleset, Glenn Peter Knædal og Øistein Aasen er finalistene. Det er nå opp til en fagjury å kåre vinneren.

Dette skriver Felleskjøpet om finalistene:

Kenneth Bjerkreim, Rogaland

"Når man velger å bli bonde i ung alder er det mange andre ting som må vike. Kenneth på 22 år ser på dette som en enorm mulighet og en drøm som går i oppfyllelse fremfor at han går glipp av noe, som tid med venner og slike ting som unge menn på samme alder vanligvis er opptatt av. Men Kenneth er aldri ensom i så måte. Han er kjent for å inkludere andre i saue- og grisedriften i Rogaland og finner på stadig nye ting å gjøre, som snøbrøyting og avl av gjeterhunder."

Solveig og Erik Kvam, Sør-Trøndelag

"Solveig (27) og Erik (31) har gjort bevisste valg gjennom utdanning og i prosessen med å bestemme seg for hvilken gård de skulle overta. De har gått på landbruksskole og har bachelor innen husdyr og landbruksteknikk. Valget falt til slutt på Eriks gård i Rennebu, selv om det var et litt trist og vanskelig valg for Solveig. Odelsjenta lot kjærligheten seire."

Anders Sæleset, Hordaland

"Anders er en initiativrik ung bonde på 32 år som driver melkeproduksjon sammen med kona si Randi på Sæleset Gard i Nordheimsund. Gården ligger vakkert til 300 meter over havet, med spektakulær utsikt over Hardangerfjorden og Folgefonna. Anders og kona er gjestfrie folk som gjerne tar besøkende med rundt på gården i forbindelse med sitt «Inn på tunet»-opplegg, og lar interesserte være med å stelle kyrne."

Glenn Peter Knædal, Nordland

"I 2014 kjøpte Glenn Peter (31) et sauebruk på Andøya i Vesterålen, mens samboeren hans kjøpte nabobruket med melkeproduksjon, så Glenn driver både med sau og ku til daglig. Han er drivkraften bak prosjektet «Det eventyrlige vesterålslammet», som var et treårig prosjekt med fokus på bygge samhold og samarbeid for sauenæringen i Vesterålen."

"Typisk for Øistein er å lære seg og gjennomføre noe han i utgangspunktet ikke kan. Da er det bare å lese seg opp, snakke med fagpersoner og hive seg på utfordringen med masse positivitet og engasjement. Eksempler på dette er lafting, snekring og restaurering. 29 år gammel sluttet han i lærerjobben og tok over familiegården i fjellbygda Vingelen med melkeku, som 11. generasjon."

