Dette er Erna Solbergs plan for å vinne valget

Solberg skisserte tre områder som blir Høyres hovedsatsinger i valgkampen, da hun mandag morgen inviterte til pressekonferanse før partiets landsmøtet denne helgen. Høyre vil:

* Inkludere flere i arbeidslivet

* Jobbe for det partiet kaller pasientens helsetjeneste – med særlig vekt på psykisk helse og rusbehandling.

* Satse på skolen som gir unge den nødvendige ballast videre i livet.

– Et parti for helheten

Solberg vektla at Høyre er et parti som ser på helhet framfor enkelte hjertesaker.

– Noen spør: Er det bare helhet vi er opptatt av? Nei, vi er opptatt av enkeltsaker også, men i vårt parti er vi opptatt av summen, sa Solberg.

Høyres landsmøte holdes fra fredag til søndag. Solberg sier det blir godt å konsentrere seg om andre temaer enn pandemi. Hun ser fram til å løfte blikket og snakke om politiske satsinger for de neste fire årene.

– Det er et parti som samles, som jeg tror både er stolt, som er sultent, og som har jobbet under ledelse av Linda nå med programarbeid i to år, sier Solberg, med henvisning til Linda Hofstad Helleland som har ledet programarbeidet.

Annonse

– Diskusjon om økonomisk politikk

Ifølge Helleland har det vært enormt engasjement i partiorganisasjonen. Etter at andre programutkast ble lagt fram, er det kommet inn over 1.000 forslag.

– Det viser at det er et voldsomt engasjement og et ønske om politikkutvikling, at det er nye ideer ute i partiorganisasjonen. Det lover godt, sier hun.

Helleland understreker samtidig at Høyres «varemerke» om ansvarlig økonomisk politikk skal holdes fast ved. Det har ført til at en del forslag er blitt avvist. Hun forteller at det har vært diskusjon i programkomiteen om behovet for å ivareta det økonomiske handlingsrommet.

Vil slåss

En rekke meningsmålinger gjennom våren levner dagens regjering liten mulighet for å få flertall.

– I utgangspunktet er situasjonen ganske lik den i 2017. Mange spådde ikke gjenvalg, sier hun.

En forskjell fra valgkampen fra fire år siden er at Fremskrittspartiet har gått ut av regjeringen, og har erklært at partiet ikke vil støtte en regjering de selv ikke er del av. Solberg erkjenner at det er litt andre tyngdepunkt enn forrige gang.

– Vi har absolutt ikke gitt opp. Vi har tenkt å slåss til stemmelokalene stenger, sier hun.

(©NTB)