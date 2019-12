Dette er de sju slagene – ifølge folket

Det kommer fram i en spørreundersøkelse YouGov har gjort på vegne av Matprat.no og opplysningskontoret for brød og korn. De har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hva som er «folkets sju slag».

Pepperkaker

Pepperkakene er de mest populære i jula, i en pressemelding fra opplysningskontoret for brød og korn, skriver de at hele 82 prosent av de spurte svarte at de velger seg pepperkaker i jula.

Krumkaker kom på en andreplass og kransekake ble den tredje mest spiste kaken. Smultringer, kokosmakroner, kakemenn og sandkaker utgjør resten av listen over de sju mest populære julekakeslagene i 2019.

De opprinnelige sju slagene

Annonse

Tradisjonelt har de sju slagene av julekaker vært blant disse: krumkaker, goro, smultringer, fattigmann, berlinerkranser, sandkaker, serinakaker, sirupssnipper, kransekake og kokosmakroner.

– Mange av disse sortene er fortsatt like populære, men det er også noen som har mistet popularitet, sier daglig leder Torunn Nordbø ved Opplysningskontoret for brød og korn i en pressemelding.

Undersøkelsen fra YouGov viser at goro, fattigmann og berlinerkranser er julekakene som mister sin popularitet.

– Noe av årsaken til det kan være at de er litt vanskelige å lage. Samtidig er det ikke slik at man må ha sju slag lenger. Da er det de sortene vi syns smaker best som overlever, sier Nordbø.

– Man kunne kanskje tenke seg at nye kaker som biscotti, cupcakes og cookies ville overta for de tradisjonelle sju. Men det ser ut som folk flest heller vil ha de julekakene de er vant med, fortsetter hun.

Krumkaker i nord

Selv om det er mange som kjøper ferdige julekaker i butikker eller hos bakeren, viser undersøkelsen at det fortsatt er mange som baker i adventstiden og det er pepperkaker som er den mest populære å bake.

Også krumkaker lages det mye av opplyser de. Krumkaker er også mest populært i Trøndelag og Nord-Norge, mens det i Oslo og Akershus spises det mye mindre av den julekaken. Også smultringer spises det mer av i nord enn resten av landet. Kakemenn har sterkest tradisjoner på Vestlandet, kransekaken er vanligst på Sørlandet og Østlandet utenfor Oslo og Akershus, mens pepperkaker er vanlig i hele landet.