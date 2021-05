Dette er de nye «Farmen kjendis»-deltakerne

Innspillingen av neste «Farmen kjendis»-sesong startet torsdag i forrige uke, skriver TV2 i en pressemelding. 12 norske kjendiser flyttet inn på husmansplassen Bøensætre i Aremark kommune.

– I Farmen-universet er året 1922. Det er fire år siden første verdenskrig og det er gullalder for Aremarks skogeiere og høvlerier. Freden har senket seg over Europa, og etterspørselen etter tømmer har eksplodert. Vinteren har vært hard og kald, og snøen har ligget tungt over Aremarks veldige skoger. Nå har våren endelig kommet, og de nye forpakterne har mye hardt arbeid foran seg de neste fem ukene, i tillegg til massevis av kos, moro og spenning, skriver TV2 om den nye sesongen som kommer på TV i 2022.

Dette er deltakerne i Farmen kjendis 2022:

ØYUNN KROGH (25)

Influencer, vinner av Sommerhytta 2020

SOPHIE ELISE ISACHSEN (26)

Influencer, forfatter, foredragsholder

INGRID SIMENSEN (27)

Programleder i NRK P13

SHABANA REHMAN (44)

Spaltist og scene-artist

KJERSTI GRINI (50)

Selvstendig næringsdrivende, tidligere håndballspiller

DORTHE SKAPPEL (58)

Programleder i «God Kveld Norge»

ADAM EZZARI (22)

Artist

ISAK DREYER (27)

Vinner av “Norges Tøffeste 2021” og fisker

NIKLAS BAARLI (32)

Programleder i «God Kveld Norge»

HEINE TOTLAND (50)

Artist

VEBJØRN SELBEKK (52)

Sjefredaktør i “Dagen”

JAHN IVAR “MINI” JAKOBSEN (55)

Fasilitator og tidligere fotballspiller