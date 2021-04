En politikk for trikk, truck og traktor.

Det er slagordet som nestleder Bjørnar Skjæran lanserte på Arbeiderpartiets forrige landsmøte, og som han nå vil gå til valg på.

Folk i distriktene skiter ikke i klimaet, slik enkelte kan gi inntrykk av, fastslår nestlederen. De vil ta del i dugnaden, men på sine premisser.

– Det må være et grønt skifte som folk kan slutte opp om. Ellers får vi en voldsom strekk i laget mellom by og land, og det kan Arbeiderpartiet aldri akseptere, sier Skjæran.

– Jeg er helt overbevist om at en klimapolitikk må være rettferdig for at den skal fungere.

Vil skjerme pumpeprisen

Mandag kom Skjæran til Oslo, der partiledelsen gjør de siste forberedelsene til et tre dager langt digitalt landsmøte.

Og noe av det Skjæran har jobbet med, er nettopp bilpolitikken som Arbeiderpartiet skal gå til valg på.

Nestlederen forteller at et hovedgrep blir å skjerme pumpeprisen. Med Arbeiderpartiets opplegg vil økt CO2-avgift på bensin og diesel få «liten eller ingen effekt» på pumpeprisen de nærmeste fire årene.

Det skal sikres på tre måter:

* I snitt skal halvparten av økningen i CO2-avgiften på bensin og diesel nulles ut gjennom kutt i veibruksavgiften.

* I tillegg skal veibruksavgiften differensieres geografisk, slik at økningen i CO2-avgift kompenseres mer i distriktene enn i byene.

* CO2-avgiften skal øke langsommere de nærmeste årene. Så skal økningen gå gradvis raskere fram mot 2030.

Varsler «Tesla-avgift»

Den underliggende ideen er at økt CO2-avgift på bensin og diesel ikke skal begynne å slå skikkelig inn på pumpeprisen før elbil i større grad er blitt et alternativ over hele landet.

Samtidig vil Arbeiderpartiet innføre en «Tesla-avgift». Det vil i klartekst si at momsfritaket skal fjernes på elbilkjøp over 600.000 kroner.

Og Skjæran har allerede planen klar for hvordan staten skal nyttiggjøre seg de økte momsinntektene:

– Disse pengene skal vi bruke på en storstilt utbygging av ladestasjoner for elbiler i alle kommuner som i dag ikke har det, sier han.

Samtidig vil Arbeiderpartiet endre engangsavgiftene for å sørge for at elbiler beholder et konkurransefortrinn.

Økt pendlerfradrag

Et annet grep er økt pendlerfradrag. Her er Aps løfte at egenandelen skal reduseres fra 23.900 kroner til 15.000 kroner.

– Det betyr at pendlere kan reise 25 kilometer lenger med skattefradrag. En familie med normalinntekt som pendler tre–seks mil hver vei, vil spare mellom 1.400 og 2.000 kroner i året på dette, sier Skjæran til NTB.

Han løfter i tillegg fram Aps løfte om å halvere ferjeprisene. Det skal skje med umiddelbar virkning, og prisene skal kuttes mest på de dyreste sambandene.

Noe løfte om kutt i bompengene kommer Arbeiderpartiet derimot ikke med. Men partiet vil utrede om et alternativt system med veiprising kan erstatte dagens system med bompenger.

