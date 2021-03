Dette dukket opp i Christophers skiver med Trønderfår: – Et kjent problem, svarer produsenten

For litt over en uke siden ble Christopher Henriques Simensen fra Kristiansand svært overrasket da han skulle ta noen skiver med Grilstad Trønderfår på brødskiven sin. I skivene fant han nemlig biter med plast.

– Jeg hadde spist nærmest halve pakken før skivene med plast dukket opp. Det var underlig og ekkelt. Det hadde ikke vært bra om et barn fikk det i halsen, sier Henriques Simensen til Nationen.

Pålegget ble kjøpt i en Kiwi-butikk i Kristiansand, og Henriques Simensen har tatt kontakt med Grilstad for å informere om funnet i skivene med Trønderfår.

Grilstad: – Et kjent problem

Kvalitets- og miljøsjef i Grilstad, Janne Kvello, opplyser at henvendelser som dette blir loggført, og at de pleier å svare forbrukerne.

– Vi ber alltid om sporingsinfo, og vil gjerne ha et bilde av biten. Videre sjekker vi aktuelle parti om det har skjedd noe. For Trønderfår er rester av «plasttagg» et kjent problem. Taggen brukes til å hekte sporingsinfo på kjøttet fra slakteriene, forklarer Kvello til Nationen.

– Hvilke konsekvenser får dette for produksjonen av det bestemte produktet?

– Vi jobber opp mot våre råvareleverandører for at tagger skal være fjernet når vi mottar kjøtt til produksjon, opplyser hun.

– Periodevis 1–3 henvendelser i måneden

Ifølge Kvello skjer det dessverre innimellom at plastbiter havner i pålegget.

– Når en tagg havner i en spekepølse kan det føre til flere forbrukerklager. Periodevis får vi 1–3 henvendelser i måneden, forteller hun.

– Dette er en kjent utfordring i bransjen. Tagger må fjernes manuelt ved nedskjæring. Vi jobber som sagt opp mot våre råvareleverandører for å minimere mengden plasttagger i råvaren vår, legger kvalitets- og miljøsjefen i Grilstad til.